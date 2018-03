Los 'Girasoles' de Rozalén se convierten en la canción de la «gente buena»

madrid. Su petición se extendió como la pólvora a través de las redes sociales. Patricia Ramírez, la madre del pequeño Gabriel, pidió que la gente escuche 'Girasoles', una de las últimas canciones que bailó con su hijo antes de su desaparición, y con la que le gustaba despertarse al pequeño, según reveló la madre tras el funeral.

Al conocer este detalle, la artífice de la canción, Rozalén, colgó en Facebook, Instagram y Twitter un texto en el que explica que habló con Patricia y Ángel el pasado sábado. «Querían pedirme permiso y utilizar 'Girasoles' para dedicársela a la gente buena. ¡Para que veáis cómo son! Hablamos de conocernos pronto: 'Ojalá ya esté Gabriel con nosotros y pueda cantar contigo', me dijeron». «Lo único que sé es que será imposible cantar esta canción y no pensarte un poquito...», apunta la cantante, quien no puede imaginar por lo que están atravesando los progenitores de Gabriel. La artista albaceteña se dirige al niño de ocho años en su mensaje: «Ojalá puedas enviarnos un poquito de amor a este mundo macabro».