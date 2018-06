La Fiscalía rastrea causas sobreseídas hasta 2015 para encontrar víctimas de abusos EFE HUELVA. Lunes, 4 junio 2018, 00:13

La Fiscalía de Huelva, en el marco de la investigación abierta a raíz de las denuncias por presuntos abusos sexuales a temporeras inmigrantes en campos freseros onubenses, está rastreando causas judiciales sobreseídas por hechos similares desde 2015 al objeto de encontrar a posibles víctimas.

La Fiscalía ya ha remitido al Juzgado de Moguer las diligencias de investigación sobre estos hechos, habiendo sido hasta el momento cuatro mujeres marroquíes las que han declarado, coincidiendo todas ellas en afirmar que los presuntos abusos sexuales han sido protagonizados por el mismo investigado, un encargado de una explotación agraria de Moguer (Huelva). Según explicaron a Efe fuentes de la Fiscalía, la actuación del ministerio no termina ahí, ya que «se está haciendo un rastreo de causas judiciales relacionadas con delitos sexuales en el sector agrario desde 2015 que hubieran quedado archivadas porque no se ratificó la denuncia». El objetivo, explicaron, es, precisamente, «activar los mecanismos necesarios para poder localizarlas y que, de esta forma, puedan ratificar sus declaraciones y denuncias», lo que podría conllevar la apertura de nuevas causas judiciales.

Pese a esto, desde la Fiscalía indicaron que «no se puede hacer una inquisición general» sobre el sector agrario y estima que los casos por delitos de este tipo son «muy puntuales».

Asimismo, la fuentes indicaron que «la instrucción de procedimiento en este tipo de casos depende de la voluntad de las víctimas que, la mayoría de las veces, se encuentran en una situación difícil al estar en un país ajeno, con una lengua que muchas no conocen, y con necesidad de contar con el dinero que conseguirán por su trabajo en el campo». No obstante, insisten en que cualquier persona que se sienta atropellada laboral o sexualmente no vacile en acudir a la Justicia y a la Inspección de Trabajo.