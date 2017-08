La Fiscalía critica el «cambio de reglas» en el caso ERE y anuncia recursos SUR SEVILLA. Sábado, 12 agosto 2017, 00:52

La decisión de la Audiencia de Sevilla que abre la puerta a que los altos cargos acusados diversas piezas del el caso de los ERE sólo sean juzgados una vez ha desagrado a la Fiscalía, que lamentado el «cambio de las reglas» cuando ya se ha fijado el juicio por la pieza política, que empezará el 13 de diciembre contra 22 ex altos cargos acusados, entre ellos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

Fuentes del Ministerio Público han declarado a la agencia Efe que la decisión, a partir del fallo concerniente a el exconsejero de Trabajo Antonio Fernández, que será juzgado solo en la pieza política de los ERE y no en decenas de ocasiones, una por cada ayuda que aprobó para empresas en crisis, podría ser extensible a los ex altos cargos de la Consejería de Trabajo acusados pero no al resto, entre ellos Chaves y Griñán, los exconsejeros Gaspar Zarrías, Magdalena Álvarez o Carmen Martínez Aguayo o el x interventor general de la Junta Manuel Gómez.

La limitación de los juicios al exconsejero Fernández también podría suponer que todas las ayudas concedidas de forma presuntamente delictiva se analicen en el juicio de la pieza política, que de esta forma se prolongaría varios meses más, añaden estas fuentes. Ya se contempla que el juicio, que se iniciará los días 13, 14 y 15 de diciembre con las cuestiones previas para comenzar las declaraciones de los acusados el 9 enero del 2018, sea de notable extensión.

Otro de los efectos de la decisión adoptada con el exconsejero Fernández es el posible archivo de decenas de piezas en las que hay acusados altos cargos que concedieron las ayudas públicas y también perceptores del dinero que lo gastaron en el fin previsto, algunos de los cuales han sido calificados como «víctimas» por la juez que instruye el caso, María Núñez Bolaños. Núñez censuró que Alaya citara a todo elque pidiera una ayuda pr el mero hecho de hacerlo.

Pero desde la Fiscalía rechazan esta posibilidad y anuncian que recurrirán cada una de las piezas que archive la juez porque consideran que no debe quedar impune la concesión de ninguna ayuda irregular, informa Efe.

La Fiscalía también señala que a pesar del cambio de las reglas, «el partido no está acabado» porque ha sido la sección séptima la responsable de la decisión respecto al exconsejero Fernández, pero será la sección tercera la que tenga la última palabra durante las cuestiones previas del juicio.