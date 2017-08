«En España necesitamos un Rick, como el de 'Casablanca'»

Ramírez de Arellano es un gran aficionado al cine, arte del que recuerda secuencias y diálogos como quien aprende canciones. Suele utilizar algunos de estos diálogos para ilustrar sus numerosos artículos. Así recurre a 'Sin Perdón' de Clint Eastwood para defender las matrículas gratuitas en la Universidad. O a 'Los tres días del cóndor', de Sydney Pollack, para cuestionar la reforma universitaria que proponía el Gobierno en 2015.

-¿Qué película elegiría para comparar el momento actual que vive España?

-Uff... Es difícil de ver. Soy gran aficionado al cine porque cuenta historias, también porque reúne grandes valores. Me llama la atención la capacidad sintética del cine para exponer esos grandes valores, combinando la imagen, el sonido, el diálogo. La película del momento es 'Casablanca'.

-¿Por qué?

-La película es Casablanca. Por muchas cosas, por los personajes. Estamos necesitando en nuestro país un Rick.

- ¿No hay?

-No, hace falta héroes silenciosos y valientes, y generosos y que sean capaces de pensar a lo grande.

- 'Casablanca' termina con una historia de amor triste.

- No, acaba diciendo: «este es el comienzo de una gran amistad». En la película hay frases de esas que te gustaría pronunciar alguna vez y que por eso yo pongo en mis artículos. Cuando le pregunta Ugarte a Rick si le desprecia. Y la respuesta es: «Si llegara a pensar en ti, probablemente sí».

-Tiene una memoria prodigiosa para recordar los diálogos.

-Si he visto la película doscientas veces.

-¿Todas las ve 200 veces?

- Y cómo trata Rick a los alemanes, que representan una actitud dictatorial y autoritaria, y les dice qué pensaría si invadieran Nueva York, y le responde Rick: «Hay algunos barrios de Nueva York que no le recomendaría invadir».

- ¿Hay optimismo en el mundo aparte del económico?

-Pensar que vivimos peor es un error. El mundo tiene retos diferentes, pero la renta de las personas se ha multiplicado por diez.

- ¿La política es una etapa de su vida?

-Seguro.

-¿Volverá a la Universidad?

-En realidad he estado en la política toda mi vida. Estuve en las luchas estudiantiles de los ochenta en Sevilla, fui candidato a concejal por Izquierda Unida. Nunca pensé que el puesto de rector (Sevilla) fuera de carácter apolítico.

- No está afiliado al PSOE, pero ha participado en las últimas primarias defendiendo a Susana Díaz.

- Muy activamente no, he estado cerca. Defendiendo a Susana Díaz, por supuesto.

-Hay quien piensa en el PSOE que mejor que se haya quedado aquí, ¿usted lo ve así?

- Para España lo mejor es que hubiera sido Susana Díaz la secretaria general del PSOE, pero no tengo nada que decir al respecto, no estoy llamado a opinar. Lo creo porque me parece que es una persona con un proyecto de España correcto. A partir de ahí las circunstancias de la política son las que son. Pensaba y sigo pensando que Susana Díaz era una buena alternativa para nuestro país.

- Después de 35 años en el poder, ¿sigue viendo al PSOE en la Junta tras las próximas elecciones?

- Creo que no es una cuestión de años. En política no depende de la edad que tengas o los años que se lleve, sino de si tienes proyecto. A mí me parece que el partido que tiene un proyecto mejor para Andalucía, más claro, viable y sostenible es el PSOE.