El PP emprende una campaña sobre el salario de los profesionales del SAS y otras comunidades Juanma Moreno también ha denunciado en el Parlamento la situación del Servicio Andaluz de Salud. / Efe Exige que la Junta equipare los complementos de los médicos y enfermeros al de otras autonomías MARIA DOLORES TORTOSA Lunes, 30 abril 2018, 00:59

El PP ha emprendido una nueva campaña en las redes sociales sobre la sanidad pública andaluza. Esta vez reivindica que se suba el salario a los profesionales del Servicio Andaluz de Salud (SAS) con el argumento de que son los más bajos de España. A través de un vídeo, el PP compara los emolumentos de médicos de Andalucía, País Vasco y Cataluña llegando a la conclusión de que «comienza como un chiste, pero no tiene ninguna gracia». El PP admite que el sueldo base de los profesionales médicos lo fija el Gobierno central, pero cada comunidad añade unos complementos que es donde estriban las diferencias. En este sentido asegura que los profesionales andaluces reciben de media entre 3.000 y 10.000 euros anuales brutos menos que en otras comunidades. «Atendemos a nuestros médicos y enfermeros, curemos al SAS», dice el vídeo.

La campaña en redes sociales es el colofón a varios meses de reivindicación por los dirigentes del PP andaluz sobre los salarios de los facultativos, especialmente de su líder y candidato a la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, quien desde enero mantiene reuniones con representantes de colectivos médicos en toda Andalucía. Ya en enero propuso extender a todos los médicos el complemento específico que ahora solo perciben los que tienen exclusividad. En febrero elevó al Pleno del Parlamento una iniciativa no de ley sobre ello, pero solo obtuvo el respaldo de Ciudadanos. Tanto PSOE como Podemos e IU votaron en contra.

Guerra de cifras Exclusividad. El Partido Popular, de acuerdo con el Sindicato Médico y los colegios, pide que se extienda a todos los médicos del SAS el complemento de exclusividad de 790 euros, al que deben renunciar los que tienen consulta propia Diferencias. La Junta no desmiente las diferencias por complementos, pero rechaza las cifras de 9.500 de euros brutos de menos de los andaluces respecto a otras regiones que sostiene el PP. En el caso de Extremadura, admite que cobran 900 euros más

El SAS paga aproximadamente 790 euros mensuales brutos por este concepto a los profesionales con exclusividad, de forma que los facultativos con consulta propia o que trabajan en clínicas privadas deben renunciar al mismo. Colegios de Médicos como el de Sevilla han emprendido una recogida de firmas en redes sociales para que se extienda a todos los galenos del SAS este complemento. Argumentan que es discriminatorio pues no se aplica a otros profesionales del SAS.

Un tercio de los médicos de la sanidad pública andaluza trabaja para la privada. El PP también elevó al Parlamento otra iniciativa para la equiparación de los complementos del SAS con el de otras comunidades, siendo igualmente rechazada. Juanma Moreno llevó la reivindicación al debate en la sesión de control a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, el pasado jueves. Ambos políticos se enzarzaron en una guerra de cifras.

Fuga de profesionales

Así Moreno espetó que un interino de atención primaria cobra cada año 9.500 euros menos en Andalucía que en Extremadura; un médico con diez trienios cobra 5.500 euros menos que uno en Galicia; y un enfermero entre 5.000 y 6.800 euros en Murcia. El dirigente del PP andaluz adujo como consecuencia de ello la fuga de profesionales médicos formados en Andalucía a otras comunidades en busca de mejores retribuciones y la pérdida por ello de buenos doctores en el SAS.

Susana Díaz le replicó que había dado cifras de «oídas» y que no eran ciertas, aunque reconoció que hay comunidades con complementos más altos, pero otras no. Citó como ejemplo a Madrid de comunidades que pagan menos. Díaz reconoció que en Extremadura hay una diferencia, pero no la que adujo el dirigente del PP. Según datos luego facilitados a este periódico, Extremadura paga al año a un médico de familia con trienios y exclusividad un máximo de 80.556,64 euros, mientras que en Andalucía cobra 79.624,93 euros. La diferencia no es de 9.500 euros como dijo Moreno, sino de 900 euros aproximados.