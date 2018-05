Educación garantiza las notas finales con servicios mínimos por la huelga de interinos Imagen de archivo de una de las protestas del colectivo de profesores interinos / SUR Este colectivo de docentes ha convocado paros desde este lunes y hasta final de curso en demanda de estabilidad en sus puestos de trabajo FRANCISCO GUTIÉRREZ Sábado, 12 mayo 2018, 00:53

Los profesores interinos de Andalucía vuelven a la huelga, que se prolongará hasta final de curso. Para evitar que este paro afecte a las evaluaciones finales de los alumnos, la Consejería de Educación ha establecido unos servicios mínimos para velar por el derecho de los estudiantes a ser evaluados. En la anterior convocatoria de huelga de interinos, tres semanas previas a las vacaciones de semana santa, los servicios mínimos estuvieron constituidos por los miembros de los equipos directivos. Pero dada la excepcionalidad de la situación, Educación ha precisado que deberán ir a sus puestos de trabajo «el personal preciso, por el tiempo mínimo imprescindible», para realizar las evaluaciones del alumnado.

Los profesores interinos suponen casi el 20 por ciento de la plantilla en Málaga, unos 17.000 entre Primaria, Secundaria y Bachillerato, que son los niveles educativos afectados por esta huelga. Bajo el lema 'Quienes están se quedan', reclaman a la Consejería de Educación la apertura de un proceso de negociación que haga posible un acuerdo de estabilidad permanente para el acceso para todo el profesor interino andaluz, mediante medidas excepcionales que permitan su ingreso en la función pública por concurso de méritos en el que prime la experiencia o años de servicio.

También se ha convocado una manifestación el jueves día 17, en Sevilla, a la que acudirán no solo docentes, sino personal interino de otros colectivos de la administración.

Afectando la huelga al final de curso y, por tanto, a las evaluaciones de los alumnos, la Consejería de Educación ha tomado la decisión de establecer servicios mínimos para velar por el derecho a la educación. En la huelga previa a la Semana Santa en muchos centros se tomó la decisión de retrasar las evaluaciones para después de las fiestas, pero ahora no hay margen para retrasarlas.

'Medios personales precisos'

Los sindicatos convocantes y la Consejería de Educación no se han puesto de acuerdo con los servicios mínimos. CGT, CNT y USTEA habían solicitado como servicios mínimos «el director o directora del centro o una persona del equipo directivo». Ha sido lo habitual en otras huelgas. Pero la Consejería de Educación dictó ayer mismo una resolución, entregada a los sindicatos. La propuesta «se ha confeccionado tras la consulta a los servicios jurídicos de la consejería, dadas las características de la convocatoria de huelga». Y se señala expresamente que los servicios mínimos estarán formados por «un miembro del equipo directivo y los medios personales precisos para la realización de las actuaciones necesarias, por el tiempo mínimo imprescindible, en orden a la calificación de todas las materias, áreas o módulos profesionales, así como para la promoción y titulación del alumnado». Serán los directores de los centros los que fijen estos mínimos necesarios.

La Consejería de Educación, que respeta el derecho a huelga, señala al mismo tiempo que «la evaluación constituye un servicio esencial para que se fijen unos servicios mínimos que lo garanticen, tal y como lo avala la doctrina del Tribunal Constitucional y la jurisprudencia del Tribunal Supremo», señaló en una nota.

Sobre esta huelga, la consejera de Educación, Sonia Gaya, señaló ayer que este colectivo de profesores interinos «requiere un acuerdo de estabilidad que entendemos no es necesario porque esto no es un ERE encubierto, que es el mensaje que están lanzando los interinos», dijo ayer en Granada. Reconoció que la Junta comparte con los interinos algunas de sus peticiones, pero no la exigencia de dicho plan de estabilidad, y les recordó que la oferta de plazas de la Junta supera las 5.000. «Confío en que un alto porcentaje sacará su plaza», apuntó la consejera.