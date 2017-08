Díaz urge a cambiar la ley sobre maltratadores y custodia

Susana Díaz volvió a manifestarse ayer a favor del amparo a la madre en la custodia de los hijos cuando el padre está condenado por malos tratos, en alusión al caso de Juana Rivas, y urgió a los grupos del Congreso y al Gobierno a cambiar la ley como quedó fijado en el pacto contra la violencia de género.

«Siempre defenderé que en un estado de Derecho se cumpla lo que diga la justicia», dijo en alusión a la decisión judicial que obligó a Juana Rivas a entregar los niños a su padre. Dicho esto apostilló: «No me parece de recibo que alguien con una sentencia firme de maltrato pueda tener la custodia de sus hijos. Como la ley ampara eso y lo permite, es urgente cambiar la norma. Un buen padre no maltrata a una madre. No se puede culpabilizar a la víctima cuando hay una sentencia firme».