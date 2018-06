Díaz afirma que será tan exigente con Sánchez como con Rajoy y reclamará la financiación Susana Díaz, ayer durante su intervención en el Pleno del Parlamento. / E. P. Moreno reclama a Díaz que salga de la reunión con el presidente el 23 de julio con el compromiso de un nuevo modelo o tendrá que convocar elecciones MARIA DOLORES TORTOSA Viernes, 22 junio 2018, 07:12

Pedro Sánchez recibirá el próximo día 23 de julio a Susana Díaz en La Moncloa. La fecha se conoció ayer poco antes del comienzo de la sesión de control en el Parlamento, en la que la oposición en bloque quiso poner en evidencia que la presidenta de la Junta dejaría de tener credibilidad si no consigue que Sánchez rectifique su negativa a intentar un acuerdo para un nuevo modelo de financiación autonómica esta legislatura. Díaz repitió varias veces que seguirá exigiendo a Sánchez lo mismo que a Rajoy y que siempre «defenderé Andalucía me cueste lo que me cueste».

El rapapolvo de la oposición fue unánime, aunque cada líder empleó argumentos distintos. Juanma Moreno (PP) volvió a insistir en que la única arma política de Díaz esta legislatura ha sido la confrontación con Rajoy porque su gestión ha sido ninguna y «nefasta». «Si hay otra embestida como la de Pedro Sánchez con la financiación tendrá que disolver la legislatura», dijo. Teresa Rodríguez y Antonio Maíllo (Podemos-IU) coincidieron en lo mismo, pero con el deterioro de la sanidad y la educación públicas como ejemplos. «Los socialistas han hecho grandes cosas por la sanidad, pero esta está peor que hace diez años», dijo Rodríguez. Juan Marín (Cs), –quien llegó a llamar a la presidenta «señora Sánchez» en un lapsus con el que esta ironizó llamándole «señor Rivera»–, fue más duro que nunca. «Se ha quedado huérfana en el PSOE», apostilló.

«Ni el PSOE andaluz ni yo somos franquicia de nadie; defenderé Andalucía me cueste lo que me cueste» susana díaz, presidenta andaluza

«Si hay otra embestida como la de Pedro Sánchez con la financiación, tendrá que disolver la Cámara» juanma moreno, pp

Todos, en definitiva, hicieron ver la debilidad de Díaz tras el revés de las declaraciones del presidente Sánchez sobre la financiación autonómica, dejándola sin su bandera política esta legislatura.

La presidenta andaluza reiteró en cada réplica que su defensa de Andalucía está por encima de cualquier otra cosa, incluido el PSOE. «Primero Andalucía, después el PSOE y después yo», llegó a decir. «A Sánchez le voy a pedir lo mismo que le pedía a Rajoy. Yo tengo la credibilidad de la coherencia, y todo el mundo sabe que el PSOE-A no es franquicia de nadie», manifestó para enfatizar: «Siempre voy a defender a Andalucía, me cueste lo que me cueste».

«Los pacientes están hartos de las listas de espera y los profesionales hartos de la precariedad» teresa rodríguez, podemos

«Se lo dije, hay 17 modelos de financiación, el de Lambán no es el suyo; se ha quedado huérfana en el PSOE» juan marín, ciudadanos

«Estamos preocupados porque la educación y la sanidad paguen el precio de las peleítas internas» antonio maíllo, iu

Díaz puso mucha vehemencia en confirmar que seguirá defendiendo una reforma de la financiación ante Sánchez y que para ello se amparará en el acuerdo del Parlamento, al que pidió una vez más que se sume Ciudadamos, rechazando Marín de nuevo esta invitación. Los demás partidos expresaron su apoyo en este cometido, pero con prevención.

Díaz, no obstante, también elogió el Gobierno de Sánchez, en un cambio de registro del día antes que fuentes de su entorno atribuyen a que el presidente podría moderar su posición y después de la entrevista del día 23 se convoque el Consejo de Política Fiscal y Financiera citando a las comunidades. Dijo que Rajoy nunca cumplió lo que le prometió y añadió que con el nuevo Gobierno «se abre una ventana de oportunidades para Andalucía», citando a varios ministros.