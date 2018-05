Casi dos días sin saber del pequeño Davy en Huelva SUR HUELVA. Miércoles, 30 mayo 2018, 00:08

Desesperados, doloridos y temerosos, así están Davy Thompson y Rosario Sánchez, padre y abuela, respectivamente, de Davy, el menor de 6 años que no fue devuelto por su madre, una ciudadana polaca de 48 años, el pasado domingo después de haber pasado el fin de semana con ella. Desde que el pequeño no fuera a ese punto neutro extrajudicial que tenían establecido para recoger y entregar al pequeño, nada saben de él, han llamado reiteradamente a la mujer pero el teléfono está desconectado, fueron a buscarla a su casa, pero no estaba y nadie da indicio alguno sobre el posible paradero de ambos; sospechan que ella se lo ha podido llevar a Polonia, pero, por el momento, todo son eso, sospechas.

El abogado de Thompson, Juan Carlos Gómez, ha explicado a los periodistas que el mismo domingo se interpuso una denuncia ante la Guardia Civil, que posteriormente, fue ampliada y ayer, el progenitor y la abuela del menor acudieron tanto a los juzgados de Ayamonte como, de nuevo, al cuartel de la Guardia Civil de Lepe. «Están en curso las investigaciones policiales y judiciales necesarias, y nos han comentado que se ha iniciado una línea de investigación, sobre la que no nos han aportado datos para asegurarla, que esperamos sea fructífera», ha indicado.

Dicho esto ha pedido a la madre que, si en algún momento escucha sus palabras o las de su cliente, «que reflexione y reconsidere su postura y devuelva al niño».

El letrado ha precisado que «el proceso con ella, desde hace alrededor de tres años, ha sido bastante conflictivo; incluso interpuso una denuncia por violencia de género contra Davy de la que fue absuelto casi de inmediato», si bien «desde que él tiene la guardia y custodia del menor siempre ha mirado para que el niño esté con su madre y se han cumplido los regímenes de visita de manera exhaustiva y rigurosa».