Detenido un vecino de Málaga al cargar compras por Internet a una cuenta ajena tras duplicar la tarjeta El individuo, que reside en la capital de la Costa del Sol por motivos de trabajo, ha sido arrestado por un delito de estafa EUROPA PRESS SEVILLA Miércoles, 25 octubre 2017, 13:44

La Guardia Civil ha detenido un vecino de Castilleja de la Cuesta (Sevilla) identificado como J.B.C.Y., como presunto autor de un delito de estafa, al cargar a una cuenta bancaria ajena compras realizadas por Internet por un importe de 1.654 euros.

Todo surge, según informa la Guardia Civil, por la denuncia de un vecino que sospechaba que alguien desconocido estaba realizando compras a su nombre sin contar con autorización para ello.

A la vista de los hechos denunciados, agentes de la Guardia Civil averiguaron que el supuesto autor de los hechos habría comprado por Internet diferentes productos, tales como un teléfono Iphone 7, un televisor, una consola PS4, servicios de alquiler de vehículo con conductor o cupones de ocio y para depilación láser, cargando los costes a la cuenta bancaria de esta persona.

Se averiguó además que las solicitudes de compra se realizaban desde Sevilla, pudiendo identificar al autor de los hechos. Se trata de un vecino de Castilleja de la Cuesta que estaba residiendo en la actualidad en Málaga por motivos de trabajo y que habría duplicado la tarjeta bancaria del denunciante.

La forma de realizar el duplicado de tarjeta sería gracias a tener acceso a la misma debido al trabajo del detenido en establecimientos de hostelería. Esta persona recogería de la tarjeta todos los datos necesarios y, de este modo, realizó compras por Internet por valor de 1.654 euros.

No obstante, el ya detenido no pudo hacer uso de los productos que compró ya que la víctima denunció los hechos, se anularon las compras y los artículos no fueron enviados.