La declaración de Magdalena Álvarez se pospone al lunes por dolor abdominal postoperatorio de Francisco Vallejo

Sesión kafkiana en el 'juicio de los ERE': El juez manda a la médico forense a casa del exconsejero para comprobar su estado y advierte de apercibimiento de detención para próximos casos de procesados que no se presenten en la sala sin causa justificada MARIA DOLORES TORTOSA Lunes, 19 febrero 2018, 16:00

El tribunal ha suspendido hasta el lunes la vista oral por enfermedad tras una operación de urgencia del exconsejero de Innovación de la Junta Francisco Vallejo, uno de los 22 procesados de la pieza política acusados de diseñar y mantener un sistema supuestamente ilegal para conceder ayudas sociolaborales y a empresas en crisis desde 2001 a 2011. Con esta suspensión queda aplazada hasta la próxima semana la declaración prevista esta mañana de la exministra de Fomento y exconsejera de Economía y Hacienda Magdalena Álvarez y del que fue su viceconsejero José Salgueiro.

El presidente del tribunal, Juan Antonio Calle Peña, ha dictaminado a las 14.55 de hoy que las sesiones continuarán el lunes, después de enviar a la médico forense a casa de Vallejo para que informe si puede o no asistir a la vista oral. Toda la mañana se ha ido en esta diatriba, en si el exconsejero de Innovación estaba en condiciones o no de asistir al juicio. La forense dijo primero, sin visitarlo, que sí estaba en condiciones de desplazarse, pero ante la petición de las partes y la insistencia de la abogada de Vallejo de no poder hacerlo por sufrir dolores tras la operación, el juez Peña accedió a que la forense se desplazara al hogar del exconsejero para corroborar o corregir su primer informe. La médica lo ha matizado al comprobar que el enfermo sigue padeciendo dolores abdominales.

En esta sesión kafkiana ha destacado un duro intercambio de palabras entre el presidente del tribunal y la abogada de Vallejo, Encarnación Molinero. Esta presentó un informe médico solicitando la suspensión del juicio acogiéndose al derecho de su defendido de asistir a la vista ora para no caer en indefensión cuando declarasen otros inculpados. Vallejo fue intervenido de urgencia el pasado miércoles después de sentirse indispuesto al comienzo de la vista oral. Fue a un centro de salud y de aquí le derivaron en ambulancia al hospital Virgen del Rocío, en el que fue intervenido de extirpación laparoscópica de vesícula . Su abogada, Encarnación Molinero, dijo que pensaban que podría estar bien para hoy, pero no ha sido así y que su médico le aconsejaba permanecer en su domicilio y tampoco asistir vía vídeo las comparecencias de los otros acusados porque podría conducirle a estrés psíquico perjudicial para su recuperación. Molinero insistió en que su defendido se acogía a su derecho a estar presente en la sala durante las declaraciones del resto de acusados, por lo que reiteró que el juicio debía ser suspendido.

Calle Peña ha procedido según lo establecido, solicitando a las partes su opinión. Las defensas en su mayoría se adhirieron a la petición de Molinero de suspender el juicio hasta el restablecimiento de Vallejo, salvo algunos letrados que se mostraron conformes a lo que decidiera el tribunal. El fiscal instó a decidir sobre el informe forense.

El juicio se suspendió por una hora y media a la espera del informe. Este concluyó que la operación laparoscópica de Vallejo le permitía acudir a la sesión a partir de los cinco días, ya transcurridos. Fue entonces cuando el presidente del tribunal instó a la abogada de Vallejo que hiciera venir a su defendido, a lo que Molinero le dio a entender que no iba a comparecer porque no podía trasladarse porque se encontraba mal y transmitió que impugnará la decisión del forense y formalizará una protesta.

Calle Peña endureció el tono tras un rifirrafe y remarcó: “ No se admiten más discusiones. Si considera necesaria la presencia de su defendido en la sala, llámele para que venga ya y comparezca”. Eran pasadas las 12.00 horas del medio día. Fue el abogado de la acusación popular de Manos Limpias quien sugirió que la médico forense visitara al enfermo para comprobar que no podía moverse de casa. Lo apoyaron las defensas y al final el juez cedió y ordenó otro receso. Al filo de las 15.00 horas, cuando termina la sesión, recibió el nuevo informe médico corroborando que Vallejo padece fuertes dolores abdominales.

Calle Peña ha dejado claro que no quiere dilaciones en el juicio del ‘caso ERE’ y por ello ha ordenado que las sesiones perdidas esta semana de lunes, martes y miércoles, se recuperen las próximas dos semanas por la tarde. También ha suscrito la petición fiscal para que la jornada de hoy sirva de lección al resto de imputados y advierte de apercibimiento de que si no comparecen por causa justificada el tribunal puede ordenar su detención para que comparezcan en el juicio.