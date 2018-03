«No debe haber ningún menor en un CIE y ningún adulto en un centro de protección»

- En 2017 alarmó la llegada masiva de menores extranjeros no acompañados y los problemas para su atención en Andalucía donde no hay sitio para atenderles. ¿Lo recoge su informe de 2017?

- Es cierto que del pasado año lo que más nos ha llamado la atención es la afluencia masiva de menores extranjeros no acompañados (los llamados MENA), más de cuatro mil niños. Lo primero que hay que resolver es determinar quienes de los que llegan son menores y quienes no, porque hay menores que son ingresados en centros de internamiento con adultos (como pasó en el centro-cárcel de Archidona) y mayores de 18 años que son llevados a centros de menores. Nuestra finalidad es que ningún menor esté en los CIE (centro de intermaniento de extranjeros), y ningún adulto en los centros de protección de menores. Porque esa mezcla se presta a abusos sexuales, a que los niños son víctimas de los mayores.

- ¿Y qué propone el Defensor?

-La prueba que se hace en Andalucía para identificar a los menores, la oseométrica (radiografía del brazo izquierdo), no es suficiente ni indicativa y queremos plantear un protocolo en concordancia con el protocolo nacional que es muy bueno. Lo estamos viendo en reuniones con la Fiscalía de Extranjería del Supremo, la Fiscalía de coordinación de menores del TSJA, las consejerías de Igualdad, Justicia y Salud de la Junta, el Instituto Medicina Legal y las ONG como Cruz Roja. El Instituto de Medina Legal nos está aportando, los médicos y radiólogos y forenses, de cómo deben hacerse las pruebas, que es además de la oseométrica, otras del carpio, la dentadura y de la clavícula. El problema es que los aparatos para esta pruebas son muy caros y estamos intentando que se instalen al menos en los puntos más vulnerables en Andalucía, Cádiz, Motril y Almería(por donde entran más inmigrantes indocumentados). El protocolo debe establecer qué tipo de pruebas hay que hacer, quién las hace, quién informa y qué hace que un niño vaya a un centro de protección. Ese objetivo es el que nos hemos propuesto. Insisto ningún niño debe ir a un centro de extranjería con adultos.

- El próximo día 21 usted comparece en la Comisión de Peticiones del Parlamento europeo en Bruselas para defender que el Gobierno español cierre los pozos y el oleoducto de Gas Natural en Doñana. ¿Confía en convencer desde allí al Ejecutivo?

- Voy a pedir la suspensión definitiva del proyecto de Gas Natural porque no es el sitio más idóneo, porque tiene riesgos de que se contamine un espacio medioambiental del valor de Doñana. Llevamos tres años trabajando y, como le he remitido al Defensor del Pueblo estatal (Fernández Marugán) desde esta Defensoría tenemos la convicción por las pruebas realizadas, sobre todo las del Instituto Geológico Minero, de que hay que descartar riesgo sísmico dado que hay una posibilidad alta de que lo haya debido a la zona. Eso solo se puede hacer con una prueba conjunta de impacto de todos los pozos y el oleoducto. Las que hay se hicieron parcheadas, aisladas y en años distintos. Hay que descartar el riesgo sísmico para que no pase como en el Castor (proyecto de almacenaje de gas natural frente alas costas de Castellón en suspenso por la peligrosidad sísmica detectada en la zona). Nosotros decimos al Defensor nacional, ¿es Doñana el mejor sitio para hacer esa inyección de gas y no hacerla en otro sitio? El Defensor (nacional) pidió la suspensión cautelar y quizás ahora con el informe que le he mandado esté de acuerdo con nosotros.

- ¿Tiene pensado volver a repetir como Defensor si se lo proponen?

- Siempre digo lo siguiente: Yo me comprometí a un mandato que cumplo en junio. A partir de ahí quiero establecer unas relaciones en donde yo pueda decir que mi tiempo se ha acabado, que tengo la edad suficiente para merecerme un poco que investigue por otros lados. No sé las previsiones del Parlamento de iniciar un nuevo camino. Espero que el tiempo de estar en funciones no sea largo y se despeje la situación. Por ahora no tengo decidido qué haría.