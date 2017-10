El debate sobre las herencias aún colea Jueves, 26 octubre 2017, 00:44

La bonificación del impuesto de sucesiones para herencias de familiares directos de hasta un millón de euros, que ha hecho posible el apoyo de Cs al presupuesto, siguió en el debate. Juanma Moreno lo calificó de «engaño» y preguntó cómo se puede dar por eliminado cuando se van a recaudar 47 millones menos que el año anterior. Aseguró que la Junta «tasa los bienes de manera tan exagerada que los andaluces se mueren sin saber que según la Junta eran millonarios». La consejera de Hacienda le contestó que el PP se ha quedado «colgado de la brocha» y rebatió la reclamación de Moreno de extender a los nietos la bonificación, diciendo que el PP no lo hace así en Madrid. Le preguntó si «se va a subir usted a la tribuna para decir que en Andalucía los millonarios no paguen impuestos». Carmen Lizárraga,de Podemos, inquirió a la consejera si se puede considerar clase media a quienes legan 3 millones de euros a 3 hijos y Montero le censuró no haber oído su voz en la defensa de este impuesto. Elena Cortés, de IU, afirmó que «la rebaja genera un agujero en estas cuentas». Juan Marín, de Cs, se centró en el logro de su grupo para bonificar el impuesto y desgranó las mejoras en la cuenta pública para las políticas sociales.