El PP-A cree que Cs «coge lo que va saliendo del resto de los partidos» Loles López. :: efe Los ex altos cargos críticos del partido en Jaén acuerdan en asamblea incorporarse a la formación de Albert Rivera LORENA CÁDIZ JAÉN. Sábado, 17 febrero 2018, 00:14

La secretaria general del PP-A, Loles López, reaccionó ayer a la decisión de los excargos de su partido en la provincia de Jaén de solicitar su incorporación a Ciudadanos (Cs) e indicó que la formación naranja «va cogiendo todo lo que va saliendo de todos los partidos, del PP, del PSOE, de IU y hasta me consta que están tocando a gente descontenta de Podemos».

La plataforma 'Jaén Adelante' decidió el jueves por la anoche solicitar su incorporación a Ciudadanos, aunque de momento no lo harán aquellos que ocupen cargos públicos.

La número dos del PP andaluz diojo que no va a «catalogar» la decisión de los que fueron sus compañeros, aunque «no deja de sorprender que personas que ayer defendían unos ideales hoy estén con quienes están a favor de que se derogue la prisión permanente revisable, con los que han dicho no a la autovía del Olivar en Jaén y con quienes no quieren eliminar el impuesto de sucesiones y donaciones».

A la asamblea del jueves acudieron representantes de esta plataforma en 24 municipios y el voto se ponderó de uno por cada localidad. La decisión de integrarse en Cs obtuvo 17 votos, mientras que la opción de crear un nuevo partido recibió 7 votos.

«La mayoría hemos decidido irnos a Ciudadanos. La orientación política de la mayoría de Jaén Adelante es irse a Ciudadanos», informó el alcalde de Porcuna, Miguel Moreno, que apostilló que si los afiliados de algún municipio decide crear un partido independiente, «que lo haga», pues será respetado.

Los cargos públicos actuales no se afiliarán hasta que acabe el mandato municipal (junio de 2019) o hasta que sean designados candidatos en Cs, si finalmente lo son. «Por respeto a nuestros votantes. No somos tránsfugas. No nos hemos ido del PP por un calentón, sino por unas circunstancias determinadas», explicó.

La corriente crítica en el PP jienense consiguió en la primera vuelta de cara al congreso provincial del año pasado el 56% de los votos directos, pero perdió por estrecho margen la votación de los compromisarios, lo que se tradujo en una ruptura que ha durado nueve meses y que se ha saldado con la marcha de más de 40 concejales, cinco alcaldes (Porcuna, Aldeaquemada, Albanchez de Mágina, Castellar y Cárcheles) y dos diputados provinciales.