El cónsul de España en Washington ridiculiza a Susana Díaz por vestir como la Reina Letizia en un acto en Málaga La Reina Letizia, junto a Susana Díaz, ambas vestidas de rojo. / Fernando González El vicepresidente de la Junta pide al ministro de Exteriores la reprobación del cargo diplomático MARIA DOLORES TORTOSA Sevilla Martes, 1 agosto 2017, 15:24

El cónsul de España en Washington, Enrique Sardà Valls, ha abierto la caja de los truenos en las redes sociales al criticar a la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, por su vestimenta en un post en su cuenta de Facebook y ridiculizar el acento andaluz. El diplomático no ha hecho gala de su oficio para despotricar sobre la presidenta por lucir un vestido del mismo color rojo que la Reina Letizia en su visita a Málaga el pasado 20 de julio. Utiliza para ello la transcripción de un supuesto lenguaje andaluz lleno de zetas. El vicepresidente de la Junta, Manuel Jiménez Barrios, ha llamado esta mañana al ministro de Exteriores, Alfonso Dastis, instándole a la reprobación del diplomático.

“Hay q ver q ozadia y mar gusto la de la susi, mira que ponerse igual que letirzia, cmo se ve ke n sabe na de protoculo ella tan der pueblo y de izquieida. Nos ha hecho quedar fatá a los andaluse dimicion ya”. Este es el texto de un post de Facebook compartido solo con amigos, publicado en 'eldiario.es' y que ha molestado al Gobierno andaluz no solo por las alusiones a la presidenta, sino también por ridiculizar el habla andaluza.

El vicepresidente de la Junta, Manuel Jiménez Barrios, ha informado esta mañana, tras el último Consejo de Gobierno antes de las vacaciones de verano, haber mantenido una conversación telefónica con Dastis para trasladarle la "queja" de la Junta por estos comentarios, exigir una "rectificación pública" de Sardá y que el Ministerio plantee su reprobación si no se produce dicha rectificación.

El vicepresidente andaluz considera que Sardà debe ser reprobado porque “no está a la altura del cargo que ostenta”, ya que “un responsable público, sea cual sea, tiene que comportarse con la debida cortesía y acorde a la representatividad que le ha sido otorgada por el pueblo español".

También ha dicho que no es la primera vez que alguien con responsabilidad política comete el error de insistir “en el tópico y el desconocimiento de esta tierra", aunque ha añadido que no los quiere recordar. Jiménez Barrios ha revelado que el ministro de Exteriores no conocía el asunto cuando habló con él por teléfono esta mañana y le mostró su sorpresa por el comentario, dejándole claro que “no comparte en absoluto este proceder”. El vicepresidenta ha añadido que la queja también ha sido remitida al titular de Exteriores por escrito.

