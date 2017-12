Concluye la primera sesión del juicio de los ERE, centrada únicamente en la lectura de escritos de acusación 00:31 Manuel Chaves y José Antonio Griñán, en primera fila en el centro, junto al resto de procesados en la causa. / Efe La vista oral ha comenzado con 50 minutos de retraso y con Manuel Chaves y José Antonio Griñán sentados juntos en primera fila EUROPA PRESS SEVILLA Miércoles, 13 diciembre 2017, 16:05

La primera sesión del juicio celebrada este miércoles en la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla contra los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán y otros 20 ex altos cargos por el denominado procedimiento específico por el que se concedieron las ayudas de los ERE ha concluido a las 14.40 horas, tras más de tres horas de duración, y se ha centrado exclusivamente en la lectura de los escritos de acusación de la Fiscalía Anticorrupción, al que se ha adherido la acusación que ejerce Manos Limpias, y de la acusación del PP-A, por lo que no será previsiblemente hasta este jueves cuando se presenten las cuestiones previas.

Arriba, Magdalena Álvarez. Abajo, a la izquierda, Gaspar Zarría, y a la derecha, Francisco Javier Guerrero. / EFE

La primera jornada de la vista oral ha comenzado con 50 minutos de retraso sobre el horario previsto con la lectura íntegra del escrito de acusación elaborado por la Fiscalía Anticorrupción, que ha corrido a cargo del letrado de la Administración de Justicia -antiguo secretario judicial- de la Sección Primera de la Audiencia, Rafael Castro de la Nuez.

La lectura del escrito de acusación redactado por los fiscales delegados de Anticorrupción Juan Enrique Egocheaga y Manuel Fernández Guerra se ha prolongado durante dos horas dada su extensión, de 44 páginas.

En dicho escrito, el Ministerio Público atribuye a los 22 acusados un delito continuado de prevaricación, por el que pide diez años de inhabilitación, mientras que también ve responsables de un delito continuado de malversación de caudales públicos a 15 de ex altos cargos procesados.

Por ambos delitos, el Ministerio Público reclama seis años de cárcel y otros 30 de inhabilitación para Griñán, mientras que a Chaves le reclama una condena de diez años de inhabilitación por el delito de prevaricación, no acusándolo de malversación.

Lectura del escrito de acusación del PP-A

Tras un breve receso, la sesión se ha reanudado a las 13.20 horas con la lectura del escrito de acusación formulado por los letrados que ejercen la acusación popular en nombre del PP-A, Luis García Navarro y Lourdes Fuster, formado por 107 folios, aunque los letrados han renunciado a la lectura de los folios comprendidos entre las páginas 37 y 95, de forma que se han leído 49 páginas de dicho escrito.

Cabe recordar que el PP-A, que acusa a los 22 ex altos cargos de delitos de prevaricación, malversación y asociación ilícita, reclama dos años de cárcel y 22 de inhabilitación para Chaves y ocho de prisión y 42 de inhabilitación para Griñán.

Antes de dar comienzo a la lectura del escrito del PP-A, el abogado Pedro Apalategui, que representa al exviceconsejero de Empleo Agustín Barberá, intervino para solicitar que no se procediera a su lectura argumentando que las partes están "sobradamente instruidas" sobre dicho escrito y que su lectura, por este motivo, "no aporta nada".

En ese momento, el magistrado ponente del juicio, Juan Antonio Calle Peña, pidió a los abogados del PP-A que se pronunciaran sobre si consideraban necesaria su lectura, reafirmándose los letrados en ese extremo, por lo que el letrado Pedro Apalategui volvió a intervenir para pedir al tribunal ausentarse durante la lectura del escrito y hasta que no comiencen las cuestiones previas.

A dicha petición se sumó el abogado que representa al ex director general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero, Fernando de Pablo, aunque, finalmente, ninguno de los abogados abandonó la sala donde se celebra la vista oral.

La lectura del escrito de acusación del PP-A ha concluido sobre las 14.30 horas, tras más de una hora, y tras ello el abogado de Manos Limpias, Rafael Prieto Tenor, ha renunciado a la lectura de su escrito de acusación al ser plenamente coincidente con el presentado por la Fiscalía y estar las defensas "suficientemente" instruidas del mismo.

Los escritos de Defensa

Seguidamente, el magistrado ponente ha preguntado a las defensas si quieren que este jueves se lean sus respectivos escritos de defensa, y en este sentido el abogado de Griñán y del ex director general de Presupuestos Antonio Vicente Lozano, José María Mohedano, ha solicitado que se lean los folios 13 a 21 del escrito de Lozano y las páginas 6 a 26 del escrito de Griñán.

Mohedano, de otro lado, ha solicitado al tribunal que permita que Antonio Vicente Lozano se ausente de la sesión del juicio prevista para este jueves por motivos médicos, a lo que ha accedido el tribunal. Por su parte, el abogado de Chaves, Pablo Jiménez de Parga, ha pedido al tribunal que se lean tres folios y medio de su escrito de defensa.

De su lado, el abogado del ex director general de la agencia IDEA Jacinto Cañete, Juan Carlos Alférez, ha solicitado al tribunal que le deje consultar con su patrocinado si desea que se lea su escrito de defensa. "No esperábamos la lectura íntegra de los escritos de acusación", ha aseverado.

Este letrado, asimismo, ha puesto en conocimiento del tribunal que, al acceder al 'pendrive' que contiene el testimonio de la causa, ha observado que el anexo 8 compuesto por documentación remitida por el Parlamento andaluz no se corresponde con lo que "en detalle se pidió", por lo que presentará un escrito para que, a instancias del tribunal, se remita la documentación requerida.

A continuación, el magistrado ponente ha dado por concluida la primera sesión de la vista oral, que se reanudará este jueves con la lectura de los escritos de defensa y, a continuación, la presentación de las cuestiones previas.

Chaves y Griñán se sientan juntos

Los acusados están sentados en sillas, y no en los tradicionales bancos de madera, de modo que en la primera fila están sentados, por este orden, los exconsejeros José Antonio Viera y Gaspar Zarrías, José Antonio Griñán, Manuel Chaves, y los exconsejeros Magdalena Álvarez, Carmen Martínez Aguayo y Francisco Vallejo.

En la segunda fila, entre otros, están sentados el exconsejero de Empleo Antonio Fernández y el exdirector general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero. Todos ellos han decidido libremente el lugar donde sentarse, puesto que el tribunal no ha establecido un orden concreto para ello.

En el estrado, y además del tribunal compuesto por los magistrados Juan Antonio Calle Peña, Pilar Llorente y Encarnación Gómez, están sentados los fiscales delegados Anticorrupción, los abogados que ejercen la acusación en nombre del PP-A y Manos Limpias, Rafael Prieto Tenor, y los 21 abogados de los 22 acusados.

En la sala están presentes, además, ocho periodistas de distintos medios de comunicación acreditados para cubrir el juicio en la sala de vistas y varias personas que han entrado como público, entre ellos varios abogados del caso.

Los 22 acusados

Los acusados, además de Chaves y Griñán, son los exconsejeros de Empleo José Antonio Viera y Antonio Fernández; de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo; de Innovación, Francisco Vallejo; de Presidencia, Gaspar Zarrías; y de Economía y Hacienda, Magdalena Álvarez.

El juicio también se dirige contra los exviceconsejeros de Empleo Agustín Barberá; de Innovación, Jesús María Rodríguez, y de Economía, José Salgueiro; los ex directores generales de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero y Juan Márquez; el ex director general de Presupuestos Antonio Vicente Lozano, y el ex interventor general de la Junta Manuel Gómez.

El listado de acusados se completa con los ex directores de IDEA Miguel Ángel Serrano y Jacinto Cañete; el exjefe del gabinete jurídico de la Junta Francisco del Río; el ex secretario general de Hacienda Antonio Estepa; el ex secretario general de la Consejería de Empleo Juan Francisco Sánchez García; y los ex secretarios generales técnicos de este departamento Francisco Javier Aguado Hinojal y Lourdes Medina Varo.