Chamizo advierte del riesgo de 'mexicanización' del Campo de Gibraltar

José Chamizo. Jueves, 8 febrero 2018

El anterior Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, ha vuelto a sus orígenes y encabeza de nuevo la lucha contra las mafias de la droga en el Campo de Gibraltar. Alerta del riesgo de «mexicanización» de la comarca, y pide medidas ante la escalada de incidentes, y en especial tras el asalto del martes al hospital de La Línea para liberar a un narco detenido. «Esto no es una película, ha sucedido», indica entre el horror y el asombro.

«El Campo de Gibraltar se está convirtiendo en un nuevo México», declara. «Los narcotraficantes hacen lo que les da la gana».

El exdefensor indica que «las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad hacen lo que pueden, se juegan la vida muchas veces, hay que reconocerlo, pero no tienen medios, mientras el narcotráfico cada vez tiene más».

Chamizo muestra su preocupación por «la politización» de la situación y recuerda que desde el año 89 cuando él estuvo al frente del movimiento contra la droga «aquello fue hacia delante porque hubo unanimidad entre las fuerzas políticas. Después cada uno tenía una visión, más pro represión, más pro legalización. Lo importante era detener el poder del narcotráfico y en aquella época se consiguió. Ahora están con sus 'peleítas', vuelvo a utilizar el término, y los narcotraficantes cada vez tienen más poder».

También advierte que «la sociedad ha bajado la guardia» y anuncia que «estamos estudiando con las coordinadoras del Campo de Gibraltar concentraciones y movilizaciones de repulsa, porque está en juego el futuro de generaciones enteras que se están acostumbrando a vivir de un dinero ilegal y cada vez con más descaro».

Anota que se ven cada vez «coches más potentes, casas más grandes» y que «nadie hace nada, solo criticar».

Para el ex defensor «encauzar este fenómeno por parte del movimiento asociativo va a ser muy difícil, porque ya hay mucha gente viviendo de esto, y lo sabemos. Pero hay que continuar denunciando y pidiendo a la sociedad civil que se comprometa si no quiere tener ya mismo asesinatos continuados en la comarca, que no sería la primera vez. Es un tema de absoluta gravedad. Espero que los políticos estén a la altura y consensúen medidas, que convoquen a la población, porque algo tenemos que hacer».

Advierte además a los miembros de las coordinadoras antidroga «que vayan con cuidado» porque los narcos «se ven con impunidad».