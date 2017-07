C's calcula en 180 millones los ingresos de menos con el máximo exento en un millón de euros

Ciudadanos ha calculado en 180 millones de euros los ingresos que dejaría de percibir la Junta si se sube el mínimo exento a un millón de euros.

El Gobierno de Susana Díaz no suelta prenda sobre la respuesta que dará a Ciudadanos, aunque la frase de la presidenta de que no bonificará herencias a «millonarios en euros» fue interpretada como un guiño al partido naranja en opinión de su portavoz, Juan Marín.

Semana clave

El tope máximo para el acuerdo entre PSOE y Ciudadanos es septiembre, aunque ambos partidos no niegan que pueda adelantarse. Para ello será clave la reunión esta semana, el jueves día 27, del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). Por doble motivo. Por un lado, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, deberá adelantar la cuantía de las entregas a cuenta, imprescindibles para la elaboración del Presupuesto de 2018. La consejera de Hacienda, María Jesús Montero, ha dicho por activa y pasiva que hasta no conocer las cifras no podrá responder hasta dónde bonificar el impuesto de sucesiones.

Por otro lado, el equipo de 16 expertos que elaboran un nuevo modelo de financiación autonómica harán llegar un informe al citado CPFF con sus propuestas. Entre ellas figura la armonización del impuesto de sucesiones en toda España para evitar las diferencias, lo que solicitó la presidenta andaluza en la Conferencia de Presidentes.