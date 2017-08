Apuñala a una menor de 14 años a la que conoció por Facebook tras abusar de ella Imagen de la fachada de la casa en la que encontraron unos vecinos a la menor. :: fermín rodríguez La menor está grave en la UCI y el arrestado, de 27 años, tenía una orden de alejamiento de la víctima tras ser denunciado por abusos sexuales JOSÉ R. VILLALBA GRANADA. Jueves, 31 agosto 2017, 00:45

Una menor de catorce años se encuentra grave e ingresada en la UCI después de ser apuñalada y agredida tanto física como sexualmente. La víctima fue hallada, poco antes de las ocho de la mañana por unos vecinos en el interior de una casa en obras ubicada en la calle Horno número 4 del Cerrillo de Maracena, presentaba heridas de arma blanca, golpes en el rostro y en otras partes del cuerpo.

«Oímos gritos de auxilio y pidiendo ayuda sobre las cuatro o cuatro y media de la madrugada (del miércoles). No le hicimos caso porque junto a esa obra hay una casa donde vive una mujer con Alzheimer que suele gritar a media noche. Nos creímos que era ella. Pero cuando amaneció, otro vecino y yo decidimos entrar en la obra. Allí vimos una habitación llena de sangre y en la otra estaba la chica con heridas, semiinsconciente», comentó ayer un vecino de la misma calle, que fue quien llamó al servicio de emergencias del 112.

En pocos minutos, se personó en el lugar de los hechos Policía Nacional y una dotación de Policía Local. Los investigadores recibieron información de primera mano de quién se encontraba detrás de este apuñalamiento y agresión sexual desde el minuto uno. Poco después, arrestaron en Cenes de la Vega a un varón de 27 años a quien la Policía Nacional mantiene en los calabozos en espera de pasar a disposición judicial.

La chica decidió verse con su presunto agresor para dar por terminada su relación

La víctima, según ha podido saber este periódico del círculo de amistades y familiar de la adolescente, conoció al único detenido a través de facebook el pasado mes de febrero. El presunto agresor, de 27 años, se hizo pasar por un adolescente de 17 años. Engatusó a la menor e inició una relación sentimental con ella. La madre de la víctima, cuando se enteró de esta nueva 'amistad' de su hija se fue al juzgado directamente para ponerle una denuncia por abusos sexuales, más que nada porque el Código Penal, en su artículo 183, prohíbe mantener relaciones de carácter sexual con una menor de 16 años -ella tiene catorce- y lo condena con penas de cárcel que oscilan entre los dos y los seis años, según la gravedad de los hechos. Se sobreentiende que en una relación sentimental hay besos o tocamientos que implicarían a este individuo. La madre lo volvió a denunciar otra vez y ya fue cuando el juez impuso como medida cautelar una orden de alejamiento del adulto hacia la menor. Y hay una tercera denuncia de la madre por quebrantamiento de esa orden de alejamiento, que fue archivada. La madre de la menor estaba ayer rota.

La víctima pasó por quirófano ayer por la tarde. Tras ser sometida a un TAC -Tomografía Axial Computerizada-, el equipo de profesionales sanitarios detectó que al menos dos puñaladas de las recibidas por la menor habían alcanzado el bazo y los pulmones. Los facultativos se están dejando la piel para sacar adelante a este adolescente cuya evolución en estas primeras 24 horas es fundamental.

El arrestado hacía caso omiso de la orden de alejamiento impuesta por un juez a tenor de la última denuncia presentada por la madre de la menor de quebrantamiento y por el acoso que ejercía hacia la menor. El martes por la tarde, sobre las siete de la tarde, la adolescente salió de su casa cinco minutos. Decidió verse con su presunto agresor para decirle de viva voz que no quería nada con él, la relación había terminado y no quería recibir ni más llamadas ni más nada. La menor no quería saber nada más de este hombre.

Tres horas después, sobre las diez de la noche, la madre de la adolescente presentó una denuncia por la desaparición de su hija.