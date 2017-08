Antonio Sanz: «El riesgo cero no existe, pero en estos momentos no hay una amenaza terrorista directa a Andalucía» Antonio Sanz, el pasado jueves. :: Vanessa Gómez El delegado del Gobierno en Andalucía asegura que quiere dar un mensaje de tranquilidad «y pedir confianza en nuestras fuerzas antiterroristas, de las mejores del mundo» MARÍA DOLORES TORTOSA SEVILLA. Domingo, 27 agosto 2017, 00:14

A Antonio Sanz (Jerez, 1968) se le acumula el trabajo este verano hasta el punto que no ha podido coger vacaciones. Tras la avalancha de pateras, las operaciones contra el narcotráfico en el Campo de Gibraltar y la Operación Paso del Estrecho llega el atentado de Barcelona. El delegado del Gobierno en Andalucía desde 2015 es el responsable de coordinar el refuerzo de medidas antiterroristas en nuestra Comunidad. En esta entrevista insiste en tranquilizar sobre un inminente atentado en Andalucía: «No hay una amenaza directa», asegura. Admite, no obstante, que el riesgo cero no existe. Pide confianza en las fuerzas de seguridad del Estado, «unas de las más preparadas del mundo» contra el terrorismo yihadista y también colaboración ciudadana para detectar la radicalización de personas musulmanas.

-¿Es mayor el riesgo de un atentado yihadista en Andalucía después de los ataques en Cataluña?

- El riesgo cero no existe. Andalucía y el resto de nuestro país está inmerso en un nivel de alerta terrorista cuatro. En estos momentos no existe una amenaza directa a Andalucía, pero lógicamente tenemos un factor de riesgo como el resto de los países occidentales.

-Lo decía porque los expertos siempre situaron a Andalucía y Barcelona como dos de los objetivos estratégicos para los terroristas de corte islamista del ISIS o Daesh. El último vídeo conocido esta semana vuelve a lo mismo

- Al Andalus para ellos representa toda España, no solo Andalucía. Aunque al ser esta una comunidad con gran movimiento de personas y al ser foco turístico, pues evidentemente nos hace extremar medidas de seguridad específicas, pero no bajo una situación de amenaza directa.

- ¿Ni siquiera porque haya otros vídeos del pasado, donde se situaba la obsesión por Granada y Córdoba, en Andalucía hay más riesgo que en otras partes de España?

- Lo que insisto es que como el resto de países occidentales estamos sometidos a un factor de riesgo. Tenemos que tener en cuenta que este es un movimiento terrorista fanático, sin patrones ni métodos, ni modos que se puedan relacionar entre sí, pueden cambiar de estrategia, y por tanto también de zonas. Este terrorismo fanático sin fronteras puede atentar en cualquier sitio. Ahora bien, quiero transmitir un mensaje de tranquilidad y de confianza en nuestros cuerpos policiales, que son de los mejores del mundo en materia antiterrorista. Desde que se decretó el nivel cuatro de alerta en 2015 se han detenido a casi 160 yihadistas en España.

-¿Hay datos específicos de Andalucía al respecto?

- No me gustaría entrar en detalles de los casos, algunos conocidos. Tenga en cuenta que en muchos de ellos puede que los terroristas pasaran por aquí, pero no tenían pensado desarrollar actividad aquí.

- Ahora se ha publicado que el imán de Ripoll pasó por Granada, ¿podría confirmarlo?

-No voy a dar detalles que no me corresponden, son de la investigación.

- La cercanía con Marruecos, ¿aumenta la vulnerabilidad de Andalucía? Los terroristas de Cataluña procedían de este país y también algunos de los de París y Bruselas.

-En la lucha contra el terrorismo los controles fronterizos son importantes, pero hoy tenemos que ver que los controles fronterizos no son solo los que nos unen a África, también son importantes otros, los movimientos en otros puntos de Europa por ejemplo.

- Es decir, que no es más vulnerable Andalucía por eso.

- Es una frontera destacada más, sobre todo por el gran movimiento de personas que se producen. Solo en la Operación Paso del Estrecho en tres meses pasan 3 millones de personas. Eso requiere medidas de control y seguridad superiores. Y ahora estamos reforzando esas y otras medidas de protección, prevención y seguridad que ya teníamos tomadas desde hace dos años.

- Usted ha dicho que no dará detalles para no informar al enemigo, pero grosso modo, ¿cuáles son las nuevas medidas?

-Debe haber más coordinación entre las policías locales y fuerzas de seguridad del Estado, más presencia policial y medidas de seguridad estables (bolardos y maceteros) frente a otras que solo se aplicaban en momentos eventuales por actividades de ocio, deportivas o turísticas. Medidas que en cierto modo van en función de los 'modus operandi' que vemos en los últimos atentados. Los mecanismos de coordinación hay que renovarlos semanalmente.

- ¿El refuerzo será solo en capitales y ciudades turísticas más importantes?

- En zonas de especial afluencia de población y de turismo.

- Cuando pide la colaboración ciudadana, ¿a qué se refiere?

- Se ha visto en Cataluña que ha sido muy importante la colaboración ciudadana durante el atentado y después (en la búsqueda del conductor de La Rambla).

- ¿Lo que piden es que las propias comunidades musulmanas o familias alerten de posibles sospechosos de radicalización?

-Ya hay puesto en marcha un plan de lucha contra la radicalización violenta en relación con el yihadismo y está teniendo un buen resultado. Se está incrementado de manera clara la información que el ciudadano hace llegar de radicalización, de cambio de tendencias en personas. Toda esa información es muy útil para prevenir. Hay una aplicación informática, 'ALERTCOPS', y un teléfono, el 900822066, en los que solicitamos información a los ciudadanos, que insisto, es clave.

Stop al radicalismo

- En el caso de Ripoll ha sorprendido que ocho chavales aparentemente integrados, con formación y algunos con buenos sueldos, de pronto se destapen como terroristas. ¿Puede pasar en Andalucía?

- Para eso es fundamental que ante cualquier evidencia se informe a la policía. Para eso la campaña que le he dicho de 'Stop radicalismo'. La radicalización se suele producir en un tiempo récord. Para detectarlo es fundamental contar con la colaboración familiar y del entorno, que es a lo que nosotros instamos. Que cualquier cambio de tendencia o cualquier índice de radicalidad se ponga en conocimiento de los cuerpos policiales.

- La historia de Tomasa Pérez, la mujer malagueña captada por el yihadismo que se marchó a Siria con sus seis hijos. ¿Es un caso anecdótico o hay más como este?

- Lo que se ha demostrado en este caso es la vinculación una vez más entre el crimen organizado y el terrorismo, de cómo el tráfico de drogas (el marido de Tomasa está en la cárcel por ello en Marruecos) está relacionado con la financiación del yihadismo. Por eso, insistimos en que la información ante cualquier cambio de conducta es importante.

- Las comunidades musulmanas andaluzas están muy preocupadas por una reacción xenófoba por los atentados. ¿Qué opina?

- En estos momentos ha sido algo muy puntual, de pintadas en dos sitios. Los ciudadanos tienen muy claro que no se puede confundir a la comunidad islámica con estos actos terroristas. Ni es deseable, ni aceptable ni sería justo.

- Acaban de llegar 16 refugiados del cupo estatal a Sevilla. ¿Puede verse afectada de forma negativa la acogida de refugiados por los ataques terroristas?

-Creo que no. España es un país solidario. El derecho de asilo está amparado por la ley y no puede ser mezclado con otras circunstancias. En Andalucía ya hay acogidos 446 refugiados como consecuencia del acuerdo europeo por la guerra de Siria. En los dos últimos meses han venido 88 refugiados, principalmente sirios y eritreos, procedentes de Italia, Grecia, Líbano y Turquía.

- También ha aumentado la llegada de inmigrantes en patera a las costas andaluzas. ¿Cuántos ya?

- Hay un incremento importante respecto al año pasado, son ya 2.350 inmigrantes más los que han venido. En todo el año pasado llegaron 6.109, y ahora, a fecha del 25 de agosto son ya 8.612.

-¿A qué cree que se debe el repunte de pateras?

- Por los conflictos (en Oriente Próximo y África) y sobre todo por el comportamiento de las mafias, con cambios de rutas, bajadas de los precios y la utilización de embarcaciones potentes con mayor capacidad, de hasta 40 personas, cuando antes eran de ocho o nueve. Una novedad ha sido la llegada de numerosos menores, especialmente utilizando motos acuáticas. Algo muy preocupante y para lo que hemos dotado a la Guardia Civil de motos acuáticas para perseguir estas mafias que cobran mucho dinero por cruzar el Estrecho en moto.

-¿Y qué más se está haciendo?

- Hay que destacar que la Guardia Civil, Salvamento Marítimo y la Cruz Roja están haciendo una gran labor humanitaria con el rescate en el mar de estos inmigrantes. Pero en la inmigración irregular no solo está el aspecto humano de quienes buscan una vida mejor, sino también unas mafias que utilizan la extorsión o la esclavitud de mujeres a las que prostituyen, pidiendo cantidades desorbitadas a sus familias, no solo por venir, sino por quedarse. Son mafias que trafican con seres humanos y ponen en peligro la vida de personas. En los últimos meses hemos desarticulado mafias que operaban desde 2008.

Centros de inmigrantes

- Hay polémica sobre el nuevo modelo de los centros de internamiento de extranjeros (CIES) que ha anunciado el ministro del Interior. ¿Cómo será?

-Será un modelo adaptado a la nueva realidad, un modelo más social y en el que se pueda tener mucho más claro los que son inmigrantes y los que vienen con otras intenciones a nuestro país.

- Las operaciones contra el narcotráfico en el Campo de Gibraltar han destacado en los últimos meses. ¿Es un problema en vías de solución o a largo plazo?

- Es una lucha que debe ser integral. Nosotros cumplimos con la responsabilidad de no permitir ni contrabando ni narcotráfico, que las organizaciones criminales no ganen la batalla al estado de Derecho. Ha habido un refuerzo de más de 150 agentes. Durante el primer semestre se han hecho más de mil actuaciones con 83 detenidos y 8,7 toneladas de droga incautada. Se han desarticulado importantes bandas que llevaban 15 años actuando. Pero insisto, la lucha debe ser integral, si alguien piensa que el futuro de La Línea se resuelve con operaciones policiales está muy equivocado. Creo que es necesario un comisionado para su desarrollo y hay administraciones que no pueden mirar para otro lado.

-¿Se refiere a la Junta?

- Lleva meses mirando para otro lado. En La Línea hacen falta políticas de empleo, de vivienda y sociales, cuyas competencias son de la Junta y esta no puede esperar que el Estado resuelva la situación económica y social de la La Línea a base de policía.

Policía apedreada

- ¿Volverán a repetirse episodios como los del pasado abril en los que vecinos apedrearon a guardias civiles y policías que intentaban abortar un alijo de droga?

-La policía va a seguir actuando. No lo va a dejar de hacer porque le tiren piedras. Pero lo importante aquí no es concluir que la sociedad del Campo de Gibraltar respalda esas actuaciones (el narcotráfico), sino que necesita apoyo. Y para ello debe haber colaboración de todas las instituciones. Insisto, no se trata solo de una solución policial.

-Ha renovado como presidente provincial del PP de Cádiz, que compatibilizará como delegado del Gobierno. Hay quienes lo critican.

- Nadie puede decir que yo haya mezclado ambas cosas. Yo eso lo cuido con exquisitez.

- ¿Tiene más posibilidades ahora Juanma Moreno de ser presidente de la Junta que Javier Arenas en el año 2012?

- Soy un convencido de que el proyecto de Juanma Moreno va por buen camino.

- Usted representó al PP como acusación en el 'caso ERE'. ¿Ve a Chaves y Griñán condenados?

-La acusación era del partido, me correspondió representarlo porque era secretario general (PP-A). Ahora no estoy en eso, no conozco el proceso judicial.

- En los casos de corrupción que afectan al PP: Ahora Rajoy tiene que comparecer en el Congreso. ¿Qué opina?

-Creo que algunos están obsesionados con ocultar de todas las maneras posibles el crecimiento económico, la creación de empleo y el liderazgo de nuestro país en crecimiento. Después de comparecer ante los tribunales, creo que ha quedado todo más que claro con el presidente Rajoy.