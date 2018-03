Andalucía reclama una voz «unánime» de las comunidades para exigir al Gobierno un nuevo modelo de financiación La consejera María Jesús Montero, este lunes en Málaga. / SUR La consejera de Hacienda, María Jesús Montero, denuncia “las largas cambiadas” del Ejecutivo de Rajoy y emplaza a Ciudadanos a sumarse al acuerdo político en la región ANTONIO M. ROMERO Lunes, 5 marzo 2018, 14:44

Andalucía ha reclamado esta mañana una voz “unánime” de las comunidades autónomas, los agentes sociales y la ciudadanía para exigir al Gobierno central un nuevo modelo de financiación autonómica. Así lo ha afirmado en Málaga la consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, quien ha vuelto a denunciar el intento del Ejecutivo de Mariano Rajoy de no abordar este asunto en 2018.

“O hay una voz unánime de todas las comunidades, ciudadanos y agentes sociales pidiendo una reforma urgente del sistema de financiación o la recuperación económica que empieza a notarse no va a poder llegar a la continuidad de la mejora de los servicios públicos o a la inversión”, ha asegurado Montero en declaraciones a los periodistas.

La consejera de Hacienda ha confiado en que el acuerdo político al que se ha llegado en Andalucía (PSOE, PP, IU y Podemos) “anime” al Gobierno de España que, según ha añadido, debe cumplir con el compromiso que adquirió hace seis meses de abordar un nuevo modelo de financiación autonómica.

“El Gobierno no tiene el más mínimo interés en promover una reforma del modelo de financiación autonómica que permita que la recuperación económica llegue a los ciudadanos en forma de mejores servicios. Por ahora el Gobierno de Rajoy no está tomando ninguna iniciativa ni ha puesto ningún documento encima de la mesa, sino que está propiciando peleas entre comunidades autónomas”, ha sostenido.

María Jesús Montero, en línea con lo manifestado por la presidenta andaluza, Susana Díaz, ha vuelto ha denunciar que tiene “la absoluta seguridad” de que el Gobierno no quiere que en 2018 se aborde la reforma del modelo de financiación autonómica porque sabe que tienen que poner dinero de lo que actualmente gasta el Estado en manos de las comunidades autónomas. “Le resulta más cómodo usar la ley del embudo: dejarse para ellos el mayor margen del déficit que concede Bruselas y apretar las tuercas a los ayuntamientos, que no pueden emplear su superávit y que además no modifican la regla de gasto, y a comunidades autónomas que por mor del mal modelo de financiación están teniendo una incapacidad de poder revitalizar como le gustaría los servicios públicos que van dirigidos a los ciudadanos y sobre todo el área de la inversión”, ha añadido.

En este punto, Montero ha manifestado que Andalucía ha dejado de recibir 5.522 millones de euros en los últimos años por la infrafinanciación.

Montero, que ha participado en Málaga en una reunión con altos funcionarios para abordar la nueva ley de contratos del Estado y esta tarde protagonizará un acto del PSOE sobre financiación autonómica, ha emplazado a Ciudadanos a unirse al documento alcanzado entre el resto de fuerzas políticas del Parlamento andaluz (PSOE, PP, IU y Podemos) sobre el nuevo modelo de financiación andaluza.

La consejera ha instado a la formación naranja -que tiene un acuerdo de investidura con los socialistas en la Junta- a que renuncie al principio de ordinalidad (las comunidades que más aportan a la cesta común recibirían más cantidad de recursos económicos) porque “no beneficia a Andalucía”.

“No son los territorios los que contribuyen sino los ciudadanos y, por tanto, todos tenemos derecho al menos en sanidad, educación y dependencia a que no haya diferencias significativas en ningún territorio de España. Espero que Ciudadanos renuncie a esta cuestión y se pueda sumar a esa gran mayoría que permitirá que la voz de Andalucía suene alta y clara en el debate nacional”, ha dicho.

María Jesús Montero ha calificado como “una magnífica noticia” que cien de los 109 parlamentarios autonómicos hayan apoyado el documento sobre financiación que ahora deberá debatirse en la Cámara regional.