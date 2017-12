Andalucía extrema la cautela ante la crisis catalana tras el 21-D La presidenta de la Junta, en un acto celebrado el jueves en San Telmo. :: efe Susana Díaz felicita a Inés Arrimadas y Juanma Moreno reconoce que el resultado es «frustrante» para el PP LALIA GLEZ.-SANTIAGO SEVILLA. Sábado, 23 diciembre 2017, 00:34

Los resultados de las elecciones catalanas fueron acogidos ayer con cautela en el ámbito institucional andaluz, en parte para evitar cualquier contaminación de la crisis catalana, ante la incertidumbre que pueda abrirse a nivel de la estabilidad del Gobierno central, y por prudencia ante el problema que supone para el Estado el desafío soberanista, además de por la dificultad de establecer qué va a pasar en un futuro en el conflicto abierto ante la renovada mayoría absoluta independentista. A todo ello se une la preocupación por el efecto económico que pueda tener, y que se ha calculado en medio punto de PIB en la comunidad.

Las declaraciones de los responsables andaluces fueron medidas. La presidenta andaluza, Susana Díaz, felicitó a Inés Arrimadas, la candidata de Ciudadanos, por su victoria y dijo a la cadena SER que espera que los partidos independentistas «no vuelvan al camino» de la unilateralidad y de que los acontecimientos vividos en Cataluña en los últimos meses «no se repitan».

La presidenta, que no fue invitada a ningún acto de la campaña electoral del candidato del PSC, Miquel Iceta, no mencionó a este partido en sus palabras y sí dijo que «quienes estamos en política debemos pensar en las consecuencias sociales y económicas cuando tomamos una decisión. Espero que lo que hemos vivido no se vuelva a repetir y que haya una esperanza de poder compartir un proyecto común de convivencia» en Cataluña.

Por su parte el vicepresidente Jiménez Barrios pidió prudencia en espera de conocer los movimientos del «complejo tablero» y mostró esperanza en que prevalezca el respeto «al juego democrático y a la legalidad constitucional y se inicie una senda de entendimiento, diálogo y acuerdo, abandonando la vía unilateral que ha fracturado a la sociedad catalana».

Por parte del PSOE andaluz no hubo declaración formal. Se consideraba que a quien correspondía hablar ayer era al PSC y a Ferraz, la sede federal, es decir a Pedro Sánchez, mientras que no se ocultaba que el resultado de Iceta había sido decepcionante. Medios cercanos consideraban que con los 600 mil votos conseguidos, y una participación del 80%, queda muy lejos la posibilidad de gobernar en el país, ya que en las generales de 2008, sin llegar a la mayoría absoluta, el PSOE logró en Cataluña 1,7 millones de apoyos. También se valoraba que la vía del catalanismo moderado que Iceta ha abanderado se ha revelado inexistente.

En cualquier caso, desde la Junta y desde el PSOE se confirma lo que ya la presidenta verbalizó en la última sesión de control: no va a haber ningún movimiento hacia la anticipación de elecciones andaluzas, haga lo que haga Madrid, si bien se duda de la posibilidad de que Rajoy consiga pactar sus presupuestos, no tanto por el apoyo del PNV como por la posición que pueda adoptar un Ciudadanos crecido.

En este sentido, en el Ejecutivo andaluz se destaca las 'luces largas' que les permitieron, a la vuelta de verano, vislumbrar la agitación y les llevaron a cerrar el acuerdo con la formación naranja para el Presupuesto andaluz antes del tiempo habitual, evitando así interferencias de la compleja situación catalana en la negociación andaluza.

Disgusto en el PP-A

Por la parte del PP andaluz no se disimulaba el disgusto por los resultados, tras perder ocho escaños y pasar de once a tres diputados. El presidente del partido, Juanma Moreno, que acudió a Génova para asistir a la junta directiva nacional ya preparado para aguantar el tipo y acompañar a los cuadros de su partido ante los resultados que ya preveía malos, fue contundente al entrar y los calificó de «frustrantes». «Estamos frustrados, tenemos una importante frustración», declaró al entrar en la reunión, porque esperaba una mayoría no independentista «que permitiera la normalización institucional de Cataluña», dijo a Europa Press.

En Sevilla Toni Martín, vicesecretario de organización, afinó en el análisis y dijo que no cree que a su partido le vaya a afectar, ni en autonómicas ni en generales, el crecimiento electoral de Cs en Cataluña. Marín explicó el descenso del PP en que Rajoy no ha convocado atendiendo a los intereses electorales de su partido, sino por garantizar la unidad de España, mientras que «en Andalucía su presidenta, Susana Díaz, y sus antecesores siempre han convocado las elecciones con la calculadora electoral, buscando el día que mejor le venía a su partido y obviando el interés de Andalucía».

Auge de Cs

Con todo, las encuestas que actualmente tienen los partidos andaluces sí que apuntan a un incremento de la intención de voto del partido naranja en la comunidad. Unos y otros lo reconocen, al tiempo que atribuyen descensos al contrario. Pero todos observan con atención el fenómeno por lo que les puede afectar y hay hasta quien piensa si no estamos ante el nacimiento de un 'fenómeno Macron' que podría desequilibrar a la derecha española, con repercusiones también en Andalucía.

Los dirigentes andaluces de Cs se han volcado en las catalanas. Los parlamentarios autonómicos y 160 afiliados estuvieron el miércoles desempeñando tareas de apoderados en los colegios electorales catalanes y participaron de la victoria de la que ayer presumía su líder, Juan Marín.

Este, además de celebrar los resultados de la andaluza Inés Arrimadas y destacar que «ha sido la primera vez que realmente hemos podido comprobar que los catalanes quieren seguir en España y pasar página del procés», declaró que espera que en el conjunto del territorio nacional se haya recibido el mensaje de que Cs «es una fuerza que gana elecciones, que no solo está facilitando gobiernos sino que gana», y piensa continuar en la misma línea de trabajo «y esperar que en futuras elecciones tengamos opciones reales de gobierno». El PSOE-A tampoco espera cambios.