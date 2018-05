Agreden a periodistas de Telecinco en el tanatorio de Algeciras donde familiares y amigos despedían al niño fallecido en la lancha Imagen del vehículo en el que viajaba el equipo de Telecinco. / ABC Varias personas comenzaron a lanzarles piedras y a zarandear el vehículo, al que han causado numerosos destrozos, según denuncian S. FERNÁNDEZ Martes, 15 mayo 2018, 21:09

Un periodista y un cámara de Telecinco han sido agredidos este martes por un grupo de personas cuando se disponían a grabar, a una distancia razonable, el tanatorio donde familiares y amigos despedían al pequeño de 9 años que falleció este lunes en Algeciras cuando una embarcación pasó por encima de la que viajaba con su padre.

El reportero José Palacios ha explicado que los hechos han ocurrido este martes a mediodía, cuando su compañero y él se preparaban para tomar unas imágenes del ambiente que se vivía en el tanatorio de Los Pinos, en Algeciras. «Vimos que no había buen ambiente porque nos comenzaron a lanzar piedras y nos fuimos frente, a una distancia de unos 150 metros, con la N-340 enmedio. En cuanto mi compañero ha sacado el trípode y la cámara, ocho o nueve individuos han cruzado la autovía corriendo y la mediana, con los coches circulando. Nos han tiraron piedras y han zarandeado el coche, al que también comenzaron a dar patadas. A mí no me ha dado tiempo ni a bajarme. Hemos salido acelerando porque si no lo hacemos, nos matan» según recoge ABC.

Como consecuencia de la agresión, el coche tiene la luna trasera y una lateral destrozadas, así como numerosos golpes en la carrocería y el maletero descuadrado. «Han sido 15 ó 20 segundos. Somos periodistas experimentados y se supone que estamos de parte de las víctimas. Sólo queríamos grabar el ambiente del sepelio y nos hemos puesto a más de 150 metros porque vimos que no éramos bienvenidos. Por desgracia, nos hemos convertido en anécdota de la noticia sin pretenderlo», señala el periodista.

Ambos periodistas van a interponer una denuncia en la comisaría de la Policía Nacional.