Más acciones de promoción

Una de las primeras conclusiones del grupo interdepartamental andaluz para analizar las consecuencias del Brexit ha sido el incremento de la presencia en el mercado británico. Extenda, que desde 2006 tiene una sede de negocio en Londres, ubicada a partir de 2014 en la oficina económica y comercial de la Embajada de España, junto con el ICEX, llevó a cabo el año pasado 42 acciones en las que participaron 241 empresas.

Para este año la agencia pública andaluza promociona la presencia de las empresas en la feria agrupada Big Fortified Tasting, celebrada en abril; en el webinario sobre infraestructuras en Reino Unido que se llevó a cabo el 14 de marzo; la feria Speciality and Fine Food, más una misión directa sobre sector hortofrutícola y la feria A Place in the Sun, que promueve la compra de bienes inmuebles. También acudirá a la feria Alphe London UK, patrocinará una misión directa de infraestructuras, la visita prospectiva a London Technology Week 2017 y la feria London Film Production Finance Market del sector audiovisual. También se llevarán a cabo cuatro proyectos individuales.