Todo lo que tienes que saber sobre la gratuidad de las matrículas en las universidades de Andalucía

La Junta ha anunciado esta semana que va a subvencionar a todos los estudiantes independientemente del nivel de renta y se aplicará tanto al curso completo como a asignaturas sueltas de grado y máster. El anuncio ha despertado el recelo de los rectores de las universidades y el interés por parte de los alumnos. A continuación abordamos las preguntas y respuestas más frecuentes para despejar todas las dudas de esta medida. Toma nota.

1. ¿Son todos los cursos gratis?

No. Los estudiantes universitarios tendrán bonificadas sus matrículas a partir del segundo curso en función del rendimiento académico.

2.¿Tengo que aprobar todas las asignatiras para rebibir la ayuda?

No. Los que aprueben todo el curso, tendrán casi gratuito el segundo. Los que aprueben un determinado número de asignaturas, tendrán bonificadas del curso superior el mismo número de materias. «Es como si hubieran sacado una matrícula de honor en una asignatura, que ahora se premia con una matrícula gratuita en el curso siguiente», dijo de manera gráfica Miguel Ángel Vázquez.

3.La gratuidad, ¿es total?

Tampoco. Como las competencias en materia de universidades son estatales, la Junta no puede aplicar la gratuidad total, por lo que «en el marco de nuestras competencias hemos establecido una bonificación que llega al 99% del precio de los créditos», aseguró el portavoz, Miguel Ángel Vázquez.

4. ¿Se aplicará también a los máster?

Sí. La medida se aplicará tanto a estudios de grado como de máster también.

5. ¿Seguiré recibiendo beca?

Sí, será independiente del nivel de renta. De esta manera, los estudiantes que cumplan los requisitos del Ministerio de Educación para acceder a becas universitarias (un nivel de renta y unos resultados académicos, 5,5 de media en el primer curso) seguirán con su beca, que incluye la matrícula y una dotación económica en función de la renta o la distancia al domicilio familiar (para estos casos se exige una nota de 6,5). Los que no tienen beca, ya sea porque superan los mínimos de renta o porque no llegan a la nota mínima, tendrán a partir de ahora la matrícula casi gratuita. Lo que sí tendrían que abonar, en el caso de no ser becarios, es el coste de la matrícula del primer curso, ya que la medida de bonificación se aplica a partir de segundo y en función de los resultados académicos del primer curso, aprueben en junio o septiembre.

6.¿Es Andalucía la primera comunidad en aplicar esta gratuidad?

Sí. Andalucía será la primera comunidad española con esta bonificación casi total de los estudios universitarios.

7. ¿Cuántos alumnos universitarios se van a beneficiar?

En toda la región podría beneficiar a unos 30.000 universitarios. El coste estimado sería de unos 25 o 30 millones.

7. ¿Irá acompañada la medida con becas al alojamiento o manutención?

Sí. Susana Díaz, la presidenta de la Junta, aseguró que esta matrícula bonificada irá acompañada de un «sistema potente de becas que ayude al alojamiento, la manutención y el transporte» del alumnado con menos recursos. .