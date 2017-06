El PCA señala la puerta a Valderas mientras Susana Díaz destaca su prestigio

El nombramiento de Diego Valderas como comisionado para la Memoria Histórica puede terminar con el exvicepresidente de la Junta y excoordinador general de IU fuera del Partido Comunista de Andalucía. El PCA ha anunciado que le abrirá un expediente si acepta el puesto, como reconoce que el propio Valderas está dispuesto a hacer, a pesar de haberle instado a que no lo llevara a cabo. La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, salió en defensa del que fuera su compañero de Gobierno y resaltó su prestigio y reconocimiento además de rechazar los «insultos» que ha recibido su iniciativa desde IU.

Díaz no da pistas de relevos: «Estamos en el tajo»

La presidenta, Susana Díaz, ironizó sobre la rumoreada crisis de gobierno ya que tanto ella como sus consejeros «estamos en el tajo». «El Gobierno está trabajando; me acabo de levantar del Consejo de Gobierno y le garantizo que están allí (los consejeros) currando», dijo durante su visita al dispositivo del Infoca en Aznalcóllar. El portavoz declaró que «estamos «trabajando y cuando se trabaja no hay tiempo para pensar en especulaciones» y el consejero de Empleo agregó que «estaré donde me pongan».