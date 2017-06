Susana Díaz lanza un obús a IUal nombrar a Valderas comisionado para la Memoria Histórica

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, desveló ayer una de sus cartas para el debate general de mañana miércoles. Va a proponer que Diego Valderas sea el nuevo comisionado para la Memoria Histórica, un cargo que no existe en la ley recién aprobada por el Parlamento andaluz, pero que tuvo el efecto inmediato de indignar a la coalición de izquierdas, que llegó a calificar de «deshonesto» el comportamiento de la presidenta, y pidió a Valderas que no acepte. El PP habló de «puertas giratorias», para indignación del PSOE, mientras C’s aprobó la iniciativa.

La dirección colegiada de IU emitió por la tarde un duro comunicado que califica la iniciativa de «acto de deshonestidad política y una trampa a nuestra organización» y hasta como «un acto de mala fe y de intento desesperado por barnizarse -a costa de la memoria democrática y de nuestros muertos en las cunetas – ante su apoyo al gobierno de Rajoy y el PP y su gobierno con Ciudadanos».

Además, la dirección de IU critica al propio Valderas con dureza, instándole a no aceptar: «La falta de honestidad de la presidenta de la Junta de Andalucía no es nueva», dice, «ya lo vivimos con la ruptura del Gobierno andaluz en la anterior legislatura. Tampoco es nuevo que Susana Díaz pretenda meter sus sucias manos en nuestra organización. Pero sí lo es la actitud de nuestro ex coordinador general, que como miembro de los órganos de dirección de IU Andalucía e IU Federal, no puede actuar al margen de nuestra organización».

Antonio Maíllo conoció la propuesta el domingo por la noche, a través de una llamada de la presidenta de la Junta, que le instó a comunicárselo él mismo a Valderas. El coordinador general habría pedido más información sobre el puesto, pero la presidenta le reclamó que decidiera enseguida y el dirigente de la formación de izquierdas declinó hacerlo, al considerar que la actuación de Díaz no había sido «honesta», puesto que tenía la decisión ya tomada y que se trata de un puesto de un Gobierno que IU no apoya.

El exvicepresidente de la Junta y excoordinador general de IU confirmó a su vez que ha aceptado la oferta, que ahora deberá ser llevada a la aprobación del Parlamento. Fue Valderas quien desde su puesto en el gobierno de coalición con el PSOE impulsó la ley de Memoria Histórica aprobada en marzo. Ahora trabajará a las órdenes de Rosa Aguilar, consejera de Cultura y ex alcaldesa del PC.

Tras abandonar la escena política, el veterano político onubense había mantenido un perfil bajo. Sus buenas relaciones con el PSOE dieron lugar a varios rumores de ofertas, entre ellas la presidencia de la Fundación Estadio de Sevilla, que no llegaron a concretarse, para que ocupara algún puesto en la Junta.

El momento elegido para hacer pública la iniciativa, en vísperas del debate con el que Susana Díaz tiene que recuperar iniciativa política, tras su derrota en las primarias socialistas, intenta influir en las diferencias internas en IU, pues Valderas pertenece a la ‘vieja guardia’, en desacuerdo con el rumbo de ‘confluencia’ con Podemos impuesto por Alberto Garzón y Antonio Maíllo, y a la vez busca acentuar un perfil de izquierdas de la presidenta andaluza, al incorporar a su equipo a un reconocido dirigente comunista. No será la única maniobra para girar hacia este perfil. Díaz ha convocado una reunión extraordinaria de los agentes sociales, que se quiere que sea inminente, para buscar un pacto por un empleo digno, que evite la precariedad en los contratos y mejore los sueldos. Ese fue también el tema de la reunión de ayer con la recién elegida secretaria general de CCOO, Nuria López.

La ‘ cumbre’ supone una vuelta de tuerca en su intención de situar en el centro de su balance los datos de empleo en Andalucía del último mes, que sitúan el paro en algo más de 829.000 personas, con toda una batería de datos comparativos con la media nacional.

La presidenta cierra una cumbre con los agentes socialespor el empleo digno

El debate de este miércoles tratará también acerca del «maltrato» a Andalucía por parte del Gobierno central y buscará, según dijo el secretario de organización del PSOE, Juan Cornejo, poner de manifiesto la estabilidad política lograda con Ciudadanos y recalcaba ayer mismo con la reunión de los equipos de los dos partidos que revisan el pacto de investidura. Cornejo advirtió, de forma elocuente, contra quienes quieran «pervertir» la sesión parlamentaria “intentando sepultar las ideas y las propuestas”, porque, dijo «demostrará que no le importa Andalucía y que no tiene proyecto para esta tierra».

Pero pese a todo este argumentario, la atención está centrada en si habrá, y cuándo, crisis de Gobierno. En el Ejecutivo andaluz y el PSOE se mantiene el hermetismo y sólo se admite que será cuando la presidenta decida. No antes, parece seguro, de la sesión parlamentaria del miércoles. Dos portavoces insistieron ayer en la necesidad de cambios. Juan Marín, el líder andaluz de C’s, que reconoció que son necesarios «en algunas áreas»; y Elías Bendodo, del PP-A, para quien «la remodelación del Gobierno debe ser intensa, porque llevan dos años de brazos cruzados»