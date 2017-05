Pillan a un diputado del PP y a otro del PSOE ironizando sobre las matronas

Nueva ‘pillada’ para Miguel Ángel García Anguita, parlamentario del PP por Jaén y presidente de la Comisión de Salud del Parlamento de Andalucía. El pasado lunes, la vocal de la Asociación Andaluza de Matronas acudía hasta dicha comisión para leer el documento con las aportaciones de esta organización al proyecto de Ley de Garantías y Sostenibilidad de Sistema Sanitario Público de Andalucía, en el que sobre todo se hacía hincapié en la necesidad de más matronas, ya que la presencia de estas profesionales es deficitaria en prácticamente todas las provincias andaluzas.

Tras terminar la comparecencia, el micrófono de García Anguita, que se ha quedado abierto, recoge cómo éste le dice a un vocal de la comisión, Diego Ferrera Limón, diputado del PSOE por Huelva, que se ha levantado de su silla y está a su lado: «No nos quedan horas ni ‘na’».

Ferrera Limón le responde: « Yo ya estaba ‘desesperaico’... Hacen que no sólo no te interese...Que haya matronas a mí me da igual, ¿pero es que nos toman por tontos? García Anguita le dice: «Vienen a vender su libro», y el otro asegura: «A mi se me queda una cara de gilipollas», ante lo que García Anguita insiste: «Cada uno viene a vender su libro».

«Que haya matronas a mí me da igual», afirma el diputado socialista creyendo cerrado el micrófono

La Asociación Andaluza de Matronas ha elaborado un comunicado en el que aseguran que lamentan las palabras y los comentarios realizados por los componentes de la Comisión de Salud del Parlamento de Andalucía y hablan de «falta de respeto». «Estas expresiones no hacen más que poner de relieve la falta de conexión entre el poder político y los profesionales sanitarios», asegura.

«El Parlamento es quien aprueba las leyes que nos afectan directamente tanto a los usuarios como a los que trabajamos en el Sistema Sanitario Andaluz. Rara vez se nos pide opinión y se tiene en consideración lo que podemos aportar desde nuestra perspectiva y cuando en esta ocasión se ha hecho nos dan 10 minutos para expresar qué podemos aportar a dicho proyecto de ley. ¿Y de qué vamos a hablar? Del tiempo…pues no, vamos a decir la verdad, que la matrona es una profesional eficiente», afirma el comunicado, difundido a través de sus cuentas en redes sociales. Por todo esto, la Asociación Andaluza de Matronas va a solicitar una comunicación por parte de la Comisión de Salud del Parlamento Andaluz, en la que se pida disculpas por las palabras filtradas «haciéndoles llegar el malestar de todo nuestro colectivo, no sólo por las palabras en sí, si no lo que evidencia, que no se nos escucha, que no se nos tiene en cuenta».

No es la primera vez que el diputado García Anguita es ‘pillado’ en una polémica. Hace ahora dos años fue grabado con un móvil, cuando era teniente de alcalde del Ayuntamiento de Jaén, diciendo durante una reunión: «¿Cuántos funcionarios hay metidos por nuestros cojones? Muchos».