Díaz piensa agotar la legislatura tras afianzar el respaldo de Ciudadanos

Susana Díaz piensa agotar la legislatura. Así lo ha hecho saber a su entorno. La presidenta andaluza está decidida a no convocar elecciones hasta 2019, cuando tocan. En esta decisión pesa que haya vuelto a obtener el respaldo de Ciudadanos tras la entrevista ayer con su portavoz en Andalucía, Juan Marín, que dará estabilidad a su gobierno. También la buena marcha de la economía, con incremento de las previsiones de crecimiento gracias a las exportaciones. Para aprovechar ambas cosas y hacer olvidar sus años con el foco en el salto a Madrid , Díaz quiere imprimir un vuelco a su Gobierno, con posibles cambios no solo de consejeros, sino de políticas.

El partido de Albert Ribera ratificó ayer su apoyo a Susana Díaz en Andalucía y de esta forma garantiza a la derrotada candidata en las primarias socialistas un colchón de seguridad para gobernar sin sobresaltos hasta las próximas elecciones. Así lo dejó claro el portavoz de Ciudadanos en Andalucía, Juan Marín, tras entrevistarse con la presidenta de la Junta en San Telmo. Una reunión que ambas partes han calificado de «seria, rigurosa y productiva». Díaz se comprometió con Marín en aprobar esta legislatura la supresión de los aforamientos, para lo que habrá de reformarse el Estatuto de Autonomía.

El portavoz de Ciudadanos aseguró que no fue a la reunión a «hacer sangre, sino para arrimar el hombro e intentar ser útil, con planteamientos muy serios y concretos». «El tiempo o no tiempo que le haya dedicado a Andalucía es una cuestión en la que nosotros no vamos a entrar, eso se lo dejo a otras formaciones que prefieren seguir en la confrontación y no en el diálogo», dijo. Este lunes, sin embargo, apremió a Díaz a un encuentro de los dos partidos para reactivar el acuerdo bajo amenaza de romperlo. Las reuniones comenzarán el día 5 con la presencia del número dos de C’s a nivel nacional, José Manuel Villegas.

La presidenta salió satisfecha de este encuentro, según trasladó luego al grupo parlamentario socialista. Calificó de positivo que Marín haya situado en más de un 65% el grado de cumplimiento del acuerdo de investidura firmado en junio de 2015. «El PSOE es de fiar y cumple», sentenció.

Los diputados y consejeros asistentes a la reunión del grupo parlamentario recibieron a Susana Díaz con una ovación prolongada. «¡Anda, sentarse ya!», comentó Díaz, quien pidió a los diputados redoblar los esfuerzos en lo que queda de legislatura al insistir en que ahora «toca centrarse en Andalucía».