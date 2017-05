Teresa Rodríguez rectifica y dice que el texto que insta a IU a romper con el PSOE es un borrador

La coordinadora de Podemos en Andalucía, Teresa Rodríguez, intentó ayer calmar el enfado de Izquierda Unida por las propuestas incluidas en el documento de su formación sobre las líneas a seguir para la confluencia con otras fuerzas políticas con vista a las municipales y autonómicas andaluzas y aseguró en Marbella que el texto es solo un «primer borrador» que no obliga a IU a nada de inmediato. Entre otras líneas rojas, el documento invita a IU a romper con el PSOE en ayuntamientos donde cogobiernan si quiere ir con Podemos en una misma lista en las próximas elecciones municipales.

La líder andaluza de la formación morada explicó que el documento es apenas un borrador que no tendrá forma definitiva hasta julio tras recibir aportaciones de los círculos y militantes de Podemos. También adujo que no hay prisa porque las municipales serán en 2019, «por lo que no existe ningún tipo de presión sobre IU para que revise ahora pactos como el de Marbella», aseveró. Su coordinador político, Jesús Rodríguez, sí dio a entender este jueves que IU debía salir ya de los pactos de gobierno.

Teresa Rodríguez recordó, no obstante, que su formación siempre ha defendido no gobernar con los socialistas, no dejar gobernar al PP y la limitación de mandato y salario para no hacer de la política una profesión. Puso como ejemplo el grupo municipal Costa del Sol Sí Puede. «Debemos hacer como en Marbella, donde en cada negociación con el gobierno arrancamos victorias, recuperamos espacios públicos o evitamos privatizaciones». «Yo no voy a decirle a nadie lo que tiene que hacer con su fuerza política, esto no es una imposición; hay tiempo más que de sobra hasta las elecciones municipales de 2019 y esto es sólo un primer borrador de un primer documento interno», concluyó.

Este documento titulado ‘El marco de la unidad política en Andalucía: Podemos hacia un bloque de cambio’ se hace público «tras mandarlo a los círculos locales y a lo mejor nos hemos equivocado con los plazos». «Nosotros hacemos política así, todo el mundo sabe cómo son los debates en nuestra organización», apostilló, añadiendo que en estos momentos «no estamos en esa fase del diálogo sobre la confluencia».

También matizó la perspectiva del bloque de confluencia puesto en marcha, ya que adujo que se trata de proyectar al bloque del cambio como alternativa al PP, « pero no como un lobby de izquierdas al PSOE porque no somos eso, eso ya existía y eso no cambia las cosas».

IU no ha variado sus argumentos, aunque ayer ningún dirigente de primera fila salió a criticar el documento de Podemos. El coordinador provincial de IU en Córdoba y primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de esta ciudad, Pedro García, recordó a Podemos que sólo los militantes de IU «pueden iniciar un debate de ruptura de cualquier gobierno», en referencia al pacto que mantienen en la capital. La invitación a romper la alianza con los socialistas afecta también a la Diputación Provincial de Córdoba y a ciudades como Montilla, Rute y Villa del Río. Para el vicepresidente de la Junta y presidente provincial del PSOE de Cádiz, Manuel Jiménez Barrios, la respuesta de IU a Podemos ha sido «tibia». «No es de recibo que una organización como Podemos le pida a una organización histórica como IU, que proviene de una larga militancia, con gente muy comprometida con la democracia, le haga esas imposiciones».

Para el dirigente socialista, Podemos «no tiene intención de resolver problemas ciudadanos sino que están en la estrategia de desgaste», y, como ejemplo puso la manifestación convocada en la víspera de las primarias del PSOE o la presentación de la moción de censura, «que no va a prosperar».