Mujeres del Mediterráneo debaten sobre nuevos espacios de participación

María Teresa Fernández de la Vega, ex vicepresidenta del Gobierno y presidenta de la Fundación Mujeres por África; Aicha Belarbi, ex ministra y representante de Marruecos en la UE.; Alice Fauveau, directora y fundadora de Focus on Women; Zeina El Tibi, presidenta de la Asociación de Mujeres Árabes de la Prensa y la Comunicación y presidenta delegada del Observatorio Geopolítico de París; Serena Romano, presidenta y cofundadora de la organización italiana ‘Corrente Rosa’; y Orna Ashkenazi, activista del Movimiento Women Wage Peace, son algunos de losexpertos que congregará el Foro Mujeres en el espacio mediterráneo: identidad, participación política, liderazgo y emancipación, que tendrá lugar en Jerez de la Frontera los días 24 y 25 de mayo de 2017 y que inaugurará la presidenta de la Junta, Susana Díaz.

Este encuentro, organizado por la Fundación Tres Culturas con la colaboración del Ayuntamiento jerezano y la Diputación de Cádiz, entre otras entidades, reunirá durante dos jornadas a especialistas en política, economía, sociedad, cultura, educación e igualdad, entre otras áreas, para analizar el papel de la mujer y su evolución en un espacio que permita el intercambio de ideas «en un debate abierto y constructivo», dice la organización.

Éste será el primero de los tres grandes encuentros que la Fundación organizará este año en el marco del programa ‘Alqantara: puentes para el diálogo y el entendimiento’, que Tres Culturas desarrolla en parternariado con el Ministerio delegado del Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación Internacional Encargado de los Marroquíes Residentes en el Extranjero y Asuntos de la Migración.