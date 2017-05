El comité de expertos sobre financiación autonómica encalla por falta de avances

Aunque el secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya, dijo ayer en Sevilla que espera conclusiones pronto, el grupo de expertos que debate sobre financiación autonómica se encuentra en un momento crítico. Uno de los &lsquosabios&rsquo ha abandonado y otros se plantean si hacerlo. Fernández de Moya, que clausuraba ayer en Sevilla un seminario organizadas por el Instituto de Estudios Fiscales en el marco de los cursos de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), con una conferencia sobre &lsquoPresente y futuro del régimen local español: especial referencia a sus aspectos tributarios&rsquo, dijo que confía en «el éxito» de los trabajos del comité de expertos, para formular posteriormente «nuevos modelos de financiación autonómica y local que se fundamenten en los principios de solidaridad, suficiencia, equidad, transparencia, corresponsabilidad fiscal y garantía de acceso de los ciudadanos a los servicios públicos esenciales».

Pero la crisis interna ha estallado con la dimisión del experto nombrado por el Principado de Asturias, el catedrático de Oviedo Carlos Monasterio, a raíz del acuerdo del Gobierno con el PNV, para asegurar el apoyo de sus 8 diputados a los Presupuestos Generales del Estado, por el cual el Gobierno devolverá 1.400 millones a Euskadi.

Monasterio denunció públicamente que el Ejecutivo no escucha la opinión del comité, que ha quedado en una posición «irrelevante», según ha informado la agencia Efe, posición con la que se identifican otros expertos, como el catedrático Guillem López Casasnovas, nombrado por Baleares, que incluso habló de «agravio» con otras comunidades por el acuerdo sobre el cupo vasco. En la misma posición de desacuerdo se encuentra el experto nombrado por la Junta de Andalucía, Francisco David Adame Martínez, que es catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Sevilla.

Aunque Adame no ha querido hacer declaraciones públicas, fuentes próximas indicaron que se plantea abandonar porque «el grupo no avanza» y los representantes del Ministerio de Hacienda no aceptan nada de lo que se les propone.

Desde Andalucía se mantiene la cautela a la hora de criticar el acuerdo vasco, ya que se esgrime que el régimen foral esta en la Constitución. Sin embargo, entre los &lsquosabios&rsquo de la comisión hay discrepancias, pues el dimitido Monasterio cree que el acuerdo «interfiere el nos trabajos de la comisión porque aunque el sistema pueda ser cualitativamente distinto «no puede ser cuantitativamente diferente», y Casasnovas cree que no interfiere desde el punto de vista político, pero sí tiene efectos tributarios.

Los representantes del Gobierno habrán ahora de fajarse para desbloquear la situación, ya que el tiempo corre y el ambiente enconado no ayudará a cumplir el plazo dado al constituirse la comisión, por acuerdo del Consejo de Ministros del pasado 10 de febrero.

Los &lsquosabios&rsquo tenían seis meses para confeccionar su dictamen, teóricamente, hasta agosto, aunque expertos consultados esperaban que estuviera ya terminado este próximo mes de junio, para luego continuar el trámite en las comisiones técnicas hasta llegar a su aprobación definitiva por el Consejo de Política Fiscal y Financiera, quien, en cualquier caso, debía haber abordado la reforma del sistema de financiación hace ya tres años, en 2014. La creación de esta comisión de expertos fue uno de los principales acuerdos de la Conferencia de Presidentes del pasado 17 de enero.