La exdirectora de la Alhambra resta valor a la auditoría de la Junta

Granada. Después de dos años esperando poder explicarse ante la Justicia, ayer, la exdirectora del Patronato de la Alhambra y el Generalife, lo hizo. Compareció como investigada ante el juez que se ha hecho cargo provisionalmente del caso de las audioguías, José Luis Ruiz Martínez, que está sustituyendo al juez titular del Juzgado de Instrucción 4, Antonio Moreno, donde aterrizó en 2015 la querella de la Fiscalía que dio lugar a la causa. Tras salir de los juzgados, aparentemente satisfecha, María del Mar Villafranca ofreció a la prensa respuestas contundentes, en las que restó valor a un informe de la Intervención General de la Junta que ha apreciado «graves irregularidades» en las contrataciones del monumento durante su gestión.

«Lo que opino de ese informe, con todo el respeto al trabajo realizado, es que es un informe político, que fue pedido por el PP en sede parlamentaria», subrayó la exdirectora, al tiempo que consideró que está «desacreditado», al ser un documento «parcial». Además, dejó claro que la consejera de Cultura, Rosa Aguilar, lo encargó en su momento «sin ni siquiera comentarlo con el pleno ni reunirlo para decirle cuál era su intención», y recordó que el propio juez instructor, en un auto, ya alertó «del riesgo de parcialidad en cualquier informe que provenga de la Junta de Andalucía».

Destacó que el Patronato no presentó «ninguna alegación» cuando el informe fue trasladado a la Dirección del recinto, habiendo podido hacerlo aportando documentación que le consta que «existe», pues el Patronato fue auditado «todos los años» por la Cámara de Cuentas y «nunca», según afirmó, se emitió un informe desfavorable. Aparte, según recordó, la Inspección de Servicios hizo una investigación en el año 2010 donde se corrigieron gran parte de las cuestiones plasmadas en ese informe. En este punto calificó como «inexplicable» que la Junta de Andalucía, que está personada en la causa como acusación, haya remitido al juez un informe que éste no ha pedido. «Alguien tendrá que dar explicaciones de por qué sin nadie pedirlo, desde el punto de vista jurídico, se ha mandado al juzgado», espetó.

Informe «no imparcial»

«Creo que el informe no es imparcial; carece de la necesaria imparcialidad», sentenció ante la insistencia de los informadores, a los que dejó claro que el interventor, autor del documento, es de la Junta de Andalucía y el propio Patronato es parte de la Junta de Andalucía. Además del hecho de que no aportara documentación para esclarecer determinadas cuestiones que refleja el controvertido informe, la exdirectora recriminó al Patronato que no diera cuenta del mismo «a los funcionarios concernidos».

La comparecencia de Villafranca duró, según calcularon las fuentes consultadas, unas dos horas y media, pues accedió antes de las 10.00 horas al edificio del Registro Civil en Granada -el acto tuvo lugar en una sala de esta parte del complejo judicial de la Caleta, donde se halla la voluminosa documentación del caso- y no salió hasta las 12.45 horas. Con respecto al contrato del servicio de las audioguías, que se adjudicó a la empresa Sthendal Museum Solutions (antes GTP Museum Solutions, también investigada en esta causa), la exdirectora, que está siendo defendida en este proceso por el letrado Enrique Ceres, sostuvo que actuó siempre conforme a los informes técnicos. «Todo lo que se hizo, se hizo con soporte legal», garantizó, para desvelar que durante su interrogatorio donde más se había extendido había sido «en los acuerdos del pleno» del Patronato de la Alhambra, cuyo director actual es Reynaldo Fernández Manzano. «El pleno del Patronato estuvo informado con total transparencia de la deuda que tenía esta empresa con la Alhambra», aseveró, lo cual quedaría probado con las propias actas de aquel pleno, a las que se refirió «literalmente» ante el juez y que demuestran que la empresa adjudicataria «pagó la deuda no ya al 50%, que era lo que se había dicho, sino al 100%, con lo cual creo lo que los intereses públicos del Patronato estaban salvaguardados».

Rodeada de un nutrido grupo de periodistas, la exdirectora del recinto nazarí desveló que había contestado solamente a las preguntas del ministerio fiscal y de su abogado. «Mi honestidad está fuera de duda (...). He tenido que esperar dos años para declarar», expresó, tras opinar que es «prematuro»pronunciarse sobre la posibilidad de archivo y subrayar que está a disposición del ordenamiento jurídico y de lo que esta causa judicial -que ha sido recientemente dividida en dos- determine.