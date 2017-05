Moreno considera cerrado el conflicto del PP en Sevilla y admite que es más complejo el de Jaén

El presidente del PP-A, Juanma Moreno, considera cerrado el conflicto de su partido en Sevilla tras la decisión del Comité de Derechos y Garantías de rechazar las alegaciones de Juan Bueno y dar por válida la victoria de Virginia Pérez, quien deberá convertirse el próximo domingo en la nueva presidenta provincial. Moreno respondió así a los periodistas ayer tras entrevistarse con el Defensor del Pueblo, Jesús Maeztu. El dirigente popular reconoció que el conflicto en Jaén es más complicado de solucionar antes del congreso provincial a celebrar también este domingo.

El Comité de Derechos y Garantías resolvió este pasado sábado en contra de la petición de Bueno para que se repitiera la votación en Dos Hermanas, municipio en el que el actual presidente del PP sevillano asegura haber obtenido más votos de los que luego se contaron en las urnas. Esta repetición podría dar un vuelco a la votación de la militancia, que solo en el caso de Sevilla, mediante un acuerdo previo de los candidatos, decide quién será el presidente provincial. Ganó Virginia Pérez por 24 votos. Bueno puede recurrir al comité nacional, pero ya este se pronunció hace una semana indicando que las discrepancias habían de resolverse en el ámbito regional y que la votación solo se repetiría si la irregularidad es gorda.

Moreno dijo que Bueno «ya está trabajando para que el acuerdo que se firmó previo a la votación se haga efectivo y se llegue al congreso con una candidatura de inclusión, donde todo el mundo se sienta reconocido y cómodo». Lo que no se negociará será la presidencia, que deberá recaer en Virginia Pérez, candidata a la que apoya Javier Arenas.

Respecto a Jaén, Moreno admitió el enfrentamiento entre los dos candidatos, el alcalde de Porcuna, Miguel Moreno, y el alcalde de Santiestaban del Puerto, Juan Diego Requena, a los que volvió a pedir «generosidad» para que haya un congreso de inclusión «donde todo el mundo quepa». Moreno ha ganado la votación de la militancia, pero Requena dice tener más compromisarios de su parte, que son los que decidirán la elección del presidente provincial.

La secretaria general del PP andaluz, Loles López Gabarro, volvió a intentar ayer un acuerdo, sin que a la hora del cierre de esta edición se conociera fumata blanca. Antes de la reunión Juanma Moreno pidió que si hay dos candidatos al menos se llegue al congreso «con un debate sereno». «Ya no cabe lugar a situaciones personales y enconamientos personales, ni estamos en el momento de individualismo, hay que dejarlo al margen y pensar en el conjunto, que es pensar en el interés general del partido», dijo Moreno.

El todavía presidente provincial del PP en Jaén, José Enrique Fernández de Moya, respalda a Requena y ayer pareció mostrarse a favor de que este aguantara su candidatura hasta el congreso. Fernández de Moya no ocultó sus discrepancias con la dirección regional en una convocatoria de prensa para hacer balance de sus 17 años como presidente provincial. Quiso repetir, pero la dirección nacional se lo ha impedido por ser secretario de Estado.

Críticas de Moya

Fernández de Moya cuestionó que la dirección regional que preside Juanma Moreno no haya incluido a ningún miembro de Jaén en el Comité de Derechos y Garantías, que sólo cuenta con representantes de Sevilla, Huelva y Málaga. Este comité dio la razón al alcalde de Porcuna, crítico con Fernández Moya, para que la dirección provincial le facilitara el censo de compromisarios al congreso y se comprobara la condición de los 180 delegados natos con derecho a voto.

«A ver si va a ser lo que yo diga, pero no lo que yo haga», dijo Fernández de Moya respecto a la propuesta de integración de los dos candidatos. Aclaró que no duda de la neutralidad de Moreno en el conflicto de Jaén, pero criticó que haya obviado cualquier tipo de integración en la nueva composición del comité de garantías. «Estoy diciendo que ahí no ha habido integración y se han excluido a cinco provincias», puntualizó, según Europa Press.

Fernández de Moya también duda de la legitimidad de la decisión de dicho comité. De hecho piensa desobedecerle y no dará publicidad al listado de compromisarios como pide Miguel Moreno. El secretario de Estado se acoge a la ley de protección de datos para la negativa. Dijo que solo se harán públicos si cada compromisario accede a ello.