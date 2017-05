Más paro a más distancia de Francia

Llanes expuso en el encuentro de la OCDE la teoría que defiende Economía acerca de las razones profundas del desempleo andaluz, resistente a bajar. «Tenemos un servicio de estudios muy bueno y empezamos a averiguar qué pasa en el mercado laboral andaluz, porque la economía andaluza, como la española, padece la paradoja de que es la que más empleo crea y la que, a la vez, más paro tiene».

Por una parte hay un problema demográfico, relacionado con el baby boom del 56, una generación que la economía no ha podido absorber, pero más allá de eso, del modelo productivo lastrado por la construcción, del peso del sector público ¿qué hay?. «Metimos un montón de variables y no había manera de ye cuadrara, hasta que dije, mirad la localización, que es un factor muy importante. No es igual estar en el centro de Europa que junto a Marruecos. Y apareció la distancia de cada provincia a la frontera francesa. Esa es la variable clave».

«Es lógico, tenemos una barrera», continúa. La economía son interrelaciones, cuantas más mejor. La barrera por abajo es el norte de África, con un gap enorme de crecimiento. El dinamismo, la riqueza, se difunde por la cercanía».

De este modo, las empresas se sitúan cerca de la frontera gala, enfocadas hacia el mercado europeo desde que la pérdida del comercio con América dio también la vuelta a la relación de riqueza en el país, cuando era Andalucía el emporio del orbe.

Ahora el reto es dar la vuelta y aprovechar la nueva situación mundial, con un viejo continente que no va a crecer en cifras altas, y mirar hacia los mercados emergentes, sobre todo Asia, y con la expectativa abierta de África y América Latina, Por ello el plan económico andaluz apuesta este año por aprovechar la posición geográfica y de ahí la insistencia en reclamar la inversión en el corredor mediterráneo, que conecte Algeciras con las industrias que quieren vender al mundo y convertirla en entrada de importaciones.

«La red logística es nuestra gran apuesta. Somos periféricos en Europa y podemos ser centrales en el mundo, necesitamos inversión pública», explica Llanes. No sólo se reforzarán los puertos andaluces, Algeciras y también Huelva, que está creciendo de manera excepcional, sino que también, se espera, vendrán industrias a situarse aquí, cerca de sus puntos de salida.