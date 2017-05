«Hay desequilibrio y agravio, pero también culpa de la Junta»

Manuel Ángel Marín, economista, presidente de la comisión de Economía de la CEA y vicepresidente del Consejo Económico y Social de Andalucía, advierte que mientras que la convergencia entre Estados europeos se ha avanzado, no ha sido así entre las regiones.

Martín indica que el informe que la OCDE prepara, acerca dela situación de las regiones de Europa, «se plantea las mismas preguntas que llevo yo haciéndome 30 años para conocer las razones del retraso, y no me las he contestado. Cuáles los factores económicos que llevaron al rápido desarrollo de Andalucía, pero no fueron resistentes a la crisis, de qué ha servido la integración en la UE, el papel turismo, qué hacer para atraer inversión extranjera. Son perplejidades que nos preguntamos todos».

Coincide en que «la pequeña convergencia conseguida se ha hundido entre 2008 y 2013» y que «mientras los países se están acercando, las regiones dentro de los países se separan. Cada vez más diferencias entre Andalucía y País Vasco, por ejemplo. Se está produciendo a pasos agigantados y me parece muy grave. Las diferencias entre países cantan mucho y las autoridades europeas intentan que converjan, pero las regiones es cosa de los gobiernos nacionales».

También crece la desigualdad entre individuos en las regiones, en sueldos, por ejemplo, «pero eso es más fácil de arreglar, en cambio entre las regiones es más complejo y lo vemos ahora en el mercado político, con el cupo vasco, con los canarios. Hay un problema básico de equilibrio territorial por la financiación de las comunidades autónomas, en las que Andalucía tiene poco que ofrecer porque no puede hacer presión política».

Martín descarta el argumentario oficial: «la reforma laboral funciona igual en Euskadi o Cataluña que en Extremadura». Pero sí explica en el peso del sector público la divergencia más importante en renta disponible y destaca la falta de inversión extranjera como un punto negro: «No nos consideran un territorio interesante, por el exceso de regulación, la necesidad de más infraestructuras, el peso de asuntos medioambientales». La falta de empresarios no es una excusa: «Los empresarios acuden donde hay negocio, cuando lo hubo, vinieron, pero no ven ahora oportunidades de inversión».

Tampoco da importancia a la lejanía de los centros de consumo, que cree cada vez menos relevante: «Más pesa la imagen que tengan de ti».

El economista anota que los discursos de los consejeros, en general, tienen «tres partes. La primera, elegir los datos estadísticos que le favorezcan. El titular de Economía, Arellano, ha dicho que en 1981 uno de cada cinco andaluces no tenía formación reglada. Sí, es un dato importante,pero hay más. Crece la exportación, pero hay un 30% de paro. Segundo, el mantra de que estamos muy bien pero queda mucho que hacer. Eso siempre es así. Y luego echar la culpa al Gobierno central, que ahora nos favorece porque es de Rajoy, si fuera de Susana Díaz no habría esa queja».

Tampoco comparte el peso de la formación: «Gastar más no es la solución. Los sociólogos ya dicen que el exceso no sirve para nada, salvo para mandar gente al extranjero o que los mejor formados avancen unos puestos en la cola del desempleo. Más arquitectos no crean empleo de arquitectos, sino arquitectos en paro».

Pero sí coincide en que es un lastre la desaparición del sistema de compensación del FCI; que no hay criterio en la inversión del Estado, sobre todo para infraestructuras, si bien cree que la Junta debe mirar su propia actuación, pues sin una alternancia en el poder que él considera que hubiera sido deseable, ha sido su política la que ha actuado.

«Pero me pongo de parte del sur, de nuestros argumentos. No puede ser el nuevo acuerdo para el cupo vasco o que los canarios hagan valer su insularidad. En el País Vasco ya no sabe en que invertir, y soy de San Sebastián. Los pueblos tienen tres frontones, cuatro piscinas, y las tres provincias son como una andaluza», explica.

Para el ingeniero y economista existe agravio comparativo, desequilibrio político, pero también una responsabilidad de la Junta, que considera que padece «debilidad argumental y falta de capacidad de dar un puñetazo en la mesa»

No se puede olvidar el factor humano o el histórico, pero «el gobierno es muy importante, después de tantos años algo tenía que haberse movido». Y anota, en fin, el surgimiento en Andalucía de provincialismos, agravios entre provincias.