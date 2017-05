Apartado el juez que iba a juzgar a Chaves y Griñán por haber sido alto cargo de la Junta

El juez Pedro Izquierdo no será al final quien presida el tribunal que juzgue a los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán y a otros 20 ex cargos de la Junta de Andalucía. Su pasado como secretario general de Justicia de la misma administración durante cinco años, tiempo en el que coincidió con algunos de los procesados, ha pesado en la resolución de la Audiencia de Sevilla a la recusación presentada por el PP y Manos Limpias. Los compañeros de la sección tercera de la Audiencia que han deliberado sobre el espinoso asunto han resuelto apartarle del juicio, al que fue asignado como ponente por sorteo, pero dejando bien claro que no lo hacen porque duden de la imparcialidad del magistrado, sino para salvaguardar la «apariencia de parcialidad» que debe prevalecer en cualquier acto de la Justicia.

«Las apariencias adquieren importancia, bastando que los recelos de los recusantes y de los ciudadanos pueden tener la posibilidad de considerarse objetivamente justificados, lo que entendemos sucede en el caso de autos», señala el auto firmado por entre otros el juez Ángel Márquez, famoso en los noventa por llevar el ‘caso Juan Guerra’. «La Justicia no solo debe realizarse, debe verse que se realiza», argumentan en alusión a una sentencia del Tribunal Constitucional.

La Audiencia de Sevilla designó por sorteo la sección en la que recaería el juicio con más expectación desde el del ‘caso Malaya’ en Andalucía. La primera bola recayó en la sección primera, presidida por Izquierdo. Otro sorteo interno estableció que el citado juez sería ponente y presidiría el tribunal. Izquierdo se negó a inhibirse, defendiendo que ya había enjuiciado otros asuntos relacionados con la Junta sin ninguna recusación. La Fiscalía estuvo de acuerdo, aunque luego aceptó, lo mismo que el juez, que se analizara si podría haber algún problema de incompatibilidad.

Para la sección tercera «no se trata de cuestionar la profesionalidad del magistrado recusado, ni su capacidad para la imparcialidad, de lo que entendemos no existe la menor duda, sino examinar su posición real en el proceso como tercero ajeno al mismo, lo que resulta esencial para sembrar la necesaria confianza de las partes y de la sociedad en el correcto funcionamiento de los tribunales».

La Audiencia subraya lo importante que resulta garantizar la apariencia de imparcialidad de un tribunal en casos como el de los ERE, «un proceso penal por supuestos delitos de corrupción política», en el que aparecen acusadas personas «muy relevantes de la vida política, que han formado parte del Gobierno» de Andalucía durante varios años y «donde la confianza de los ciudadanos en la Administración de Justicia se puede ver afectada ante la mínima duda sobre la posible pérdida de imparcialidad de alguno de los miembros del tribunal sentenciador».

Por ello los magistrados consideran «justificada» la recusación al entender que no concurren «las suficientes garantías para excluir cualquier duda sobre la imparcialidad» de Izquierdo, al admitir como hechos «la relación del magistrado ponente con varios de los acusados».

Recuerda además que durante los años que fue secretario general de Justicia (2008-2014) sucedieron parte de los supuestos delitos a juzgar (prevaricación y malversación en la concesión de 855 millones de euros en ayudas a empresas en crisis) y también la instrucción de los mismos, lo que puede «aún sembrar más dudas en un observador objetivo sobre su imparcialidad y neutralidad».

Izquierdo aceptó la resolución sin críticas. El PP se congratuló de la recusación y Susana Díaz dijo respetar la decisión. El nuevo ponente del juicio de los ERE será el magistrado de la misma sección primera Juan Antonio Calle Peña.

A la vez que se despeja el camino para el principal juicio de los ERE (aún sin fecha), también se va desinflando la macrocausa. Otro auto de la sección séptima de la misma Audiencia de Sevilla ha abierto el camino para que los 22 altos cargos de la pieza política o del procedimiento administrativo de los ERE no puedan volver a ser enjuiciados en otras piezas de la misma causa.

El auto hace referencia al recurso del que fuera directivo de la agencia IDEA Jacinto Cañete, quien a tenor de cómo el juzgado 6 diseñó la partición del sumario, podría someterse a tantos juicios como ayudas ilegales a empresas tuvieran su firma (124 convenios en total). La Audiencia ha resuelto que se debe dejar sin efecto la dirección del procedimiento contra Cañete en la causa de las ayudas a la empresa Bética Industrial S.A, pues ya lo está en la del procedimiento administrativo, que se dirigió contra él por todos los convenios para el pago de las ayudas que firmó.

Un antes y un después

El abogado de Cañete, Juan Carlos Alférez, ha afirmado a Europa Press que «de consagrarse la misma tesis para el resto de altos cargos concedentes, lo cual es previsible pues los argumentos son transversales, podríamos estar ante un vuelco en el diseño conceptual del caso ERE, dado que ningún alto cargo sería procesado ni enjuiciado en ninguna de las piezas separadas».

«En la práctica, el auto significará tener un solo proceso en lugar de decenas y decenas, algo que veníamos reclamando desde antaño por el monstruoso e innecesario calvario procesal que ello suponía», añade el abogado, que califica el nuevo auto como «crucial».

En la misma situación que Cañete están los exconsejeros de Empleo Antonio Fernández y José Antonio Viera o el ex director general de Trabajo Javier Guerrero.

De confirmarse esta nueva vía, en el resto de juicios de los ERE sólo se sentarán en el banquillo los empresarios beneficiados con las ayudas, los intrusos en los ERE y los intermediarios o conseguidores.