Críticas al político de Compromís que rompió una foto de Susana Díaz en el Senado

El senador de Compromís Carles Mulet, conocido por sus preguntas al Gobierno sobre el apocalipsis zombie, ha generado un gran malestar en el Gobierno andaluz por sus polémicas declaraciones la noche del martes cuando llegó a romper una foto de Susana Díaz en la tribuna del Senado. El malestar no se debe solo a este gesto insólito en una cámara parlamentaria y a los exabruptos contra la presidenta andaluza, a la que llegó a llamar «gusana» y «qué asco de señora».

También molesta que justificara estos insultos en la defensa del corredor ferroviario del litoral Mediterráneo dando a entender que Díaz prefiere el eje central o Atlántico, el que pasa por Madrid, cuando desde Andalucía se ha defendido ambos de igual manera al conectar los dos con el puerto de Algeciras. Así se constató ayer en el Parlamento en un debate sobre los corredores ferroviarios que deberán conectar Algeciras con Europa. Pero sobre todo, genera una situación incómoda a Díaz, ya que Compromís es socio de gobierno del PSOE en la Generalitat Valenciana, presidida por Ximo Puig, uno de los ‘barones’ que defienden sus candidatura a la secretaría general del PSOE.

La polémica arranca cuando el pasado 28 de abril el grupo socialista no logra sacar adelante una moción en el Senado en defensa del corredor central, el que pasa por Madrid, al votar en contra los representantes de Compromís, Podemos y ERC. La iniciativa, a instancias de los socialistas andaluces y aragoneses, mencionaba el respaldo al corredor Mediterráneo tras las presiones de los socialistas valencianos, socios de Compromís en el Gobierno de la Generalitat y en los ayuntamientos de las tres capitales de la comunidad.

Pedro Sánchez instó al senador valenciano a pedir disculpas a la candidata andaluza

Tras el boicot a la moción, Susana Díaz arremetió contra Podemos y Compromís en un mitin en Hinojos (Huelva), llamando a estas formaciones «izquierda inútil que actúa como los tontos útiles de la derecha». A estas palabras se acogió el senador valenciano para arremeter contra Díaz desde la tribuna del Senado y culminando su intervención con la ruptura de la foto de la presidenta andaluza en varios pedazos, provocando las quejas y las críticas de socialistas.

La paradoja es que Compromís gobierna con el PSOE en la Comunidad valenciana. La vicepresidenta, Mónica Oltra, dijo que ella no se hubiera explicado en los términos que el senador Mulet, pero lo justificó: «Quien siembra vientos, recoge tempestades», manifestó calificando de «injustas» las declaraciones de Díaz llamando «izquierda inútil» a un partido que gobierna con el suyo en Valencia.

Susana Díaz rehuyó ayer tarde contestar las declaraciones y el gesto del senador valenciano cuando acudió al Pleno del Parlamento para no echar más leña al fuego. La presidenta no quiso, como otras veces, hablar a los periodistas, pese que ayer no tuvo acto de campaña de las primarias.

En su lugar habló la consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, quien defendió a la presidenta desde la tribuna del Parlamento y advirtió de que la actuación del senador de Compromís puede derivar en enfrentamientos de personas y territorios sin razón ninguna y que esta no es la forma de resolver discrepancias institucionales. Montero condenó expresamente la actitud del senador, que calificó de «lamentable». «Con el rencor no seremos capaces de administrar las instituciones», afirmó.

Montero hizo esta alusión al episodio del Senado en el debate sobre los presupuestos estatales. Tanto este como el propiamente alusivo a los corredores ferroviarios, por el que compareció el consejero de Fomento, Felipe López, tuvieron dos denominadores comunes. Ambos hicieron coincidir a PSOE y Podemos (también a IU y Ciudadanos) en criticar las «raquíticas» inversiones del Gobierno del PP en el tramo Algeciras-Bobadilla, clave en la conexión tanto con el eje central como el Mediterráneo. PSOE y Podemos también estuvieron de acuerdo en defender los dos corredores ferroviarios, el Mediterráneo y el central.

Salvo Montero, ningún otro dirigente de los socialistas andaluces se pronunció sobre la actuación del senador de Compromís. Sí lo hizo el rival de Susana Díaz en las primarias. Pedro Sánchez pidió en su cuenta de Twitter al senador que pidiera disculpas a Susana Díaz.