Susana Díaz dice que cumplirá lo pactado con C's para suprimir los aforamientos, pero sin dar fecha

La propuesta de Ciudadanos para que Andalucía se convierta en la segunda comunidad autónoma, después de Murcia, en suprimir los aforamientos de sus cargos públicos y diputados ha encontrado reparos en el resto de grupos del Parlamento, incluido el PSOE. Todos los partidos están de acuerdo, pero sin prisas. La presidenta de la Junta, Susana Díaz, respondió ayer que cumplirá lo pactado con Ciudadanos para su investidura hace dos años, pero advirtió al partido naranja que para ello hay que reformar el Estatuto de Autonomía, lo que llevará tiempo. Pide por ello un debate de alcance nacional desde el que se aborde la supresión del privilegio de diputados y altos cargos de que los juzguen un alto tribunal y no uno ordinario. En el caso de los políticos autonómicos, sería el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). El portavoz del PP andaluz, Elías Bendodo, coincidió con Díaz en que este asunto requiere un consenso de los partidos desde el ámbito estatal.

Ambos políticos también coincidieron en que debe hacerse en todo el país al mismo tiempo para no crear agravios. «No puede ser una subasta entre territorios que vaya en función de la necesidad de notoriedad que se tenga en un momento determinado», anotó Susana Díaz. «Hace falta un debate profundo en el conjunto del país», añadió.

«Es una bandera que el PP ya ha levantado y planteado antes que nadie», dijo Bendodo, quien también aboga por un debate «mucho más ambicioso» de forma «sosegada y rigurosa», porque de lo contrario cuestionaría por qué en unas comunidades sí se hace y en otras no.

El portavoz adjunto de Ciudadanos, Sergio Romero, anunció este lunes la propuesta de su grupo parlamentario para «acelerar» la supresión de los aforamientos en Andalucía. Para ello admitió que hay que hacerle unos «retoques» al Estatuto de Autonomía, al que ya se le aplicó una profunda reforma en 2007.

Aunque se trate solo de un retoque, el procedimiento es el mismo que entonces, recordó ayer el portavoz de la Junta, Miguel Ángel Vázquez, quien advirtió de «cierta complejidad» del proceso. La propuesta de la reforma puede ser impulsada por un tercio de la Cámara, pero para su aprobación requeriría de dos tercios, es decir, de 72 diputados, recordó. PSOE y Ciudadanos suman 55 diputados, por lo que necesitarían del respaldo de Podemos e IU o del PP. Aún si lo consiguieran, la reforma del Estatuto, como ley orgánica que es, debe ser aprobada por el Congreso de los Diputados. Luego también debería ser sometida al referéndum del pueblo andaluz. Todo ello llevaría un tiempo, casi lo que resta de legislatura.

«Lo haremos»

Tanto Susana Díaz como Vázquez, en perfecta sintonía, apuntaron que si el acuerdo nacional no era posible por la negativa del PP, la Junta lo haría. «Este gobierno mantiene lo que firmó hace dos años; no cambiamos a cada golpe de viento y si hay que ir a una reforma, no quedará otra», dijo Vázquez con resignación. «Nos comprometimos y lo haremos», zanjó Díaz.

Los reparos del Gobierno andaluz revelan cierto cambio de actitud. El PSOE no quiere que se repita la experiencia de Chaves, Griñán y seis exconsejeros por el caso ERE. Todos ellos, como diputados, podrían haber sido juzgados por altos tribunales si no hubieran dimitido de sus escaños obligados por la presión política para su investidura. Griñán llegó a ser acusado de prevaricación por el Tribunal Supremo, pero no de malversación como lo fue después de perder el aforamiento por el juez de instrucción de Sevilla, lo que hizo que la Fiscalía pida cárcel para el expresidente y otros ex altos cargos.

En el PP pasó lo contrario. Aguantó las críticas políticas y dejó a la exalcaldesa de Jerez María José García Pelayo como senadora para que no perdiera el aforamiento en el caso del Gürtell andaluz, por el que fue imputada. El Tribunal Supremo acabó archivando la causa contra ella. En casos de imputaciones recientes como el consejero de Economía, Antonio Ramírez de Arellano, el Gobierno andaluz esperó a la resolución del TSJA, que archivó la acusación. Luciano Alonso, exconsejero de Cultura, tuvo que dimitir como diputado, pero ya a la apertura de juicio por el TSJA. Fue absuelto.

El coordinador de IU en Andalucía, Antonio Maíllo, también se muestra a favor de la supresión de los aforamientos, pero para casos de corrupción. Maíllo advierte del peligro que entrañaría para la actividad política si lo que se pretende es «desactivar» la actuación parlamentaria de denuncia que se realiza en la Cámara andaluza.