C's propone «retoques» el Estatuto para suprimir los aforamientos

Ciudadanos tratará de «acelerar» la eliminación de aforamientos políticos, que considera un privilegio inaceptable de algunos políticos, para lo cual el Estatuto de Autonomía de Andalucía precisará algunos «retoques», según el portavoz parlamentario adjunto de este partido, Sergio Romero.

La eliminación de los aforamientos está prevista en el pacto de investidura suscrito entre Ciudadanos y PSOE, si bien Romero no pudo garantizar que se produzca antes del fin de la legislatura. Ciudadanos, que considera cumplido el 50% de ese pacto, estudia igualmente aprovechar la reforma estatutaria que esa medida precisa para plantear en la misma la limitación de mandatos y la reforma de la ley electoral, medidas que forman parte del mismo pacto que permitió la presidencia de Susana Díaz.

Romero ha considerado que no existe ningún motivo para que la reforma no prospere puesto que una moción parlamentaria de ciudadanos hace once meses en ese mismo sentido cosechó la unanimidad de la Cámara andaluza, además de que, ha puesto como ejemplo, en Murcia está prosperando una iniciativa similar, apoyada por PSOE y PP.

«Está en el ADN de Ciudadanos la eliminación de privilegios políticos», ha asegurado Romero antes de recordar las palabras del líder regional de su partido, Juan Marín, a Susana Díaz, cuando le señaló que «los ocho diputados de Ciudadanos quieren ser iguales que los ocho millones de andaluces».

Tanto Susana Díaz como el presidente del Parlamento, Juan Pablo Durán, se han mostrado partidarios de que la supresión de aforamientos se haga a nivel nacional para evitar agravios. El PP andaluz eludió pronunciarse sobre este asunto, pese a que C&rsquos también lo tiene acordado con el PP en el acuerdo para la investidura de Mariano Rajoy.