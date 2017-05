Moreno pide abrir el PP-A «a todo el mundo» y «hasta sus últimas consecuencias»

El presidente del PP-A, Juanma Moreno, ha pedido abrir "a todo el mundo" y "hasta sus últimas consecuencias" el partido, que se encuentra en un proceso interno con la próxima celebración de los congresos para elegir a los presidentes provinciales, y ha apostado por tener "la generosidad, a todos los que compiten y concurren democráticamente, siempre en la victoria y la humildad en la derrota".

En un acto en Alhaurín de la Torre, ha asegurado que el PP-A es "un partido unido, trazado, trabajado y sacrificado, donde nunca nadie nos ha regalado nada, hemos conquistado pueblo a pueblo con esfuerzo y dedicación, donde muchos compañeros lo siguen pasando mal en el interior de Andalucía ante la incomprensión de ese socialismo todopoderoso que asfixia las iniciativas nuevas y plurales".

"Por eso este partido tiene que seguir trabajando como hasta ahora, con unidad, con esfuerzo y anteponiendo siempre los intereses de la gente a los propios intereses del partido", ha aseverado, apuntando que "este partido no es de Juanma Moreno ni de nadie, es del conjunto de los andaluces".

Asimismo, ha incidido en que es "un partido popular, del pueblo y tiene que estar en la calle, escuchando, razonando, explicando y dando soluciones a los problemas de los andaluces". "Ese es el partido que yo siento y la mayoría de los afiliados", ha manifestado, incidiendo en que el PP-A tiene "un gran proyecto político, ideas y la ilusión y el entusiasmo que le hace falta a Andalucía para seguir adelante".

Sobre Díaz, "un camino sin retorno"

Por su parte, en relación a la presidenta andaluza, Susana Díaz, Moreno ha detacado de que ha iniciado un camino hacia la Secretaría general del PSOE "y ese camino no tiene retorno" y ha asegurado que mientras "pelea" por los avales en su partido "no está peleando por el principal aval que le falta, el de todos y cada uno de los andaluces para sacar adelante nuestra tierra".

Según el líder de los populares, Díaz "libremente ha decidido ser candidata de su partido y es su responsabilidad, dejando atrás su principal compromiso que es con los andaluces", "y ni Andalucía ni los andaluces somos platos de segunda", ha agregado. "Los andaluces no entienden que dedique el cien por cien al PSOE, pero no esté dedicada al cien por cien a los problemas del conjunto de Andalucía; que nadie piense que puede ir a unas primarias y si le salen mal, volver aquí como si no hubiese sucedido nada, ha manifestado.