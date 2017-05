Una institución muy discutida y con baja ocupación

La propia existencia de los centros de internamiento de extranjeros es discutida por los expertos de derechos humanos. Maribel Mora, que antes de senadora de Podemos por la comunidad andaluza era dirigente de la APDHA, afirma que en contra de lo que pueda parecer, salvo picos puntuales, los CIEs actuales no están a tope : «La ocupación media es del 60%, según los datos del Minsiterio, debido a que los jueces en los ultimos años decretan menos internamientos».

Mora explica que «nuestra legislación no obliga al internamiento a los extranjeros. Es una medida cautelar más, se pueden utilizar otras». Asimismo, dice que no llega al 30% las expulsiones, incluso es del 5% e el caso de Tarifa. Los inmigrantes son llevados a los centros para ser expulsados en el plazo máximo de 60 días. Pasado este tiempo, si no hay orden de expulsión, en general por no existir convenio con el país de origen, deben ser puestos en libertad. Mora considera una «barbaridad» hacer pasar a los inmigrantes por la detención, y más en un sitio tan degradado como el CIE algecireño, y considera que es más lógico llevar a quienes no tienen arraigo en España a un centro de acogida.