El PP recusa al juez Izquierdo en la causa de los cursos como ex alto cargo de la Junta

El PP ha recusado otra vez al magistrado de la Audiencia Provincial de Sevilla Pedro Izquierdo, esta vez en la pieza política del caso de los cursos de formación, por haber sido alto cargo de la Junta de Andalucía. Esta pieza, en la que aparecían investigados 24 cargos socialistas de la Junta, fue archivada por la jueza instructora, María Núñez Bolaños, de acuerdo con la Fiscalía anticorrupción, el pasado octubre.

El PP, que ha mantenido un enconado rifirrafe con la jueza Núñez Bolaños ante el Poder Judicial por este caso, recurrió el archivo. La sección que debe resolver este recurso es la primera de la Audiencia de Sevilla, de la que es presidente Pedro Izquierdo.

Izquierdo, juez de profesión, fue secretario general de Justicia entre abril de 2008 y julio de 2014, coincidiendo con las presidencias de Chaves, Griñán y Susana Díaz. Durante parte de esta etapa se instruyó en el juzgado 6 de Sevilla el ‘caso ERE’, de gran repercusión mediática a partir de 2011. La causa política de los cursos de formación comenzó, sin embargo, al mismo tiempo de su marcha de la Junta y su vuelta a la Audiencia de Sevilla. El primer auto de la jueza instructora entonces sobre los curso, Mercedes Alaya, data de finales de julio de 2014 y en el mismo apunta que la investigación está «en su estado inicial».

Toni Martín dice que si Susana Díaz no cree en casualidades, por qué iba a creer el PP sobre las del juez Izquierdo

El PP fundamenta su recusación en la relación «de subordinación y dependencia del magistrado» con una de las partes del proceso personada como acusación, la Junta de Andalucía, «donde Chaves y Griñán le nombraron alto cargo de especial confianza en el gobierno del que formaban parte todos los imputados», explicó ayer el vicesecretario de Organización y Formación del PP andaluz, Toni Martín.

El PP ya recusó por los mismos motivos a este magistrado después de que por sorteo público fuera designado por la Audiencia de Sevilla ponente y presidente del tribunal que juzgará a los 22 procesados de la pieza política del ‘caso ERE’, entre ellos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán. Izquierdo rechazó inhibirse y dijo tener la «percepción» de que puede «ejercer de forma responsable» sus obligaciones profesionales como presidente y ponente del juicio.

La sección tercera de la Audiencia, encargada de resolver la recusación del PP y Manos Limpias, ha solicitado a la Fiscalía un nuevo informe, que deberá presentar antes del viernes. El presidente de la sección tercera es Ángel Márquez, el juez del ‘caso Juan Guerra’ en los 90.

Imparcialidad

La Fiscalía rechazó el pasado marzo recusar al juez Izquierdo, tras asegurar este que no había tenido conocimiento de lo relativo a los ERE «por lo que no he podido formar criterio en detrimento de la debida imparcialidad». También aseguró que cuando fue nombrado secretario general de Justicia «ni conocía ni tenía relación de ningún tipo con los encausados o encausadas» y tampoco luego ha tenido relación con ellos.

El PP, por su parte, reitera su desconfianza hacia la imparcialidad del juez Izquierdo. Según Toni Martín este juez ya había tomado decisiones judiciales en otras siete causas relacionadas con los cursos de formación y los avales, también sobre dinero de la Junta en ayudas, antes de que se conociera públicamente que hubiera sido alto cargo de la Administración autonómica..

«En resumen, llevamos ocho procedimientos judiciales, los siete que les acabo de decir, más el juicio de los ERE, con múltiples decisiones judiciales en las que ha participado el ex director general de Justicia de Chaves, Griñán y Susana Díaz. Y tenemos que escuchar cómo la señora Díaz dice que ‘en política no cree en la casualidad’. Si hubiera que hacerle caso, nosotros tampoco deberíamos creer que tantas decisiones judiciales que afectan a su gobierno recaigan en el señor Izquierdo por casualidad», manifestó. «Estamos convencidos de que no debiera tomar esas decisiones, pero será la Justicia, a la que respetamos, la que tenga la última palabra», apostilló.