Susana Díaz: «Cada vez que el PP está con el agua al cuello se sacan los ERE»

A falta de una semana para el cierre de la recogida de avales de los candidatos a liderar el PSOE, Susana Díaz endureció su discurso contra el Gobierno del PP y Podemos. Los dos partidos han sido con frecuencia diana de sus dardos, pero ayer estos fueron furibundos. La presidenta andaluza arremetió contra los responsables del PP del Ministerio del Interior por el ‘caso Lezo’ y pidió la dimisión de José Antonio Nieto. Pero fue más allá. Insinuó que «no es casualidad» que cada vez «que el PP está con el agua al cuello» con un nuevo caso de corrupción «se saquen los ERE». Con igual enfado llamó «trilero» a Pablo Iglesias por su propuesta de una moción de censura a Mariano Rajoy, lo que en su entorno se considera una intromisión de Podemos en las primarias socialistas.

Díaz hizo estas manifestaciones a primera hora de la mañana antes de presentar al presidente del Parlamento andaluz, Juan Pablo Durán, en una charla coloquio en Sevilla. La presidenta quiso hablar a los periodistas antes del acto y sorprendió su respuesta cuando fue preguntada por la noticia del día anterior sobre el cierre por la Audiencia de Sevilla de la pieza política de los ERE.

«Qué casualidad que llevemos años que cuando se conoce un nuevo caso de corrupción del PP aparecen otra vez los ERE. Esto ya no es casualidad. Yo en política no creo en las casualidades», afirmó.

En el PSOE andaluz ha sentado mal la repercusión dada al hecho de que la Audiencia Provincial de Sevilla terminase con las resoluciones de los recursos al auto de procesamiento de la pieza política del ‘caso ERE’. Se trata de un trámite sin repercusión salvo para los tres excargos que siguen acusados, el exinterventor Manuel Gómez y los exdirectores generales José Antonio Lozano y Antonio Estepa. Ya se conocía desde febrero que Manuel Chaves y José Antonio Griñán irían a juicio como acusados por el uso de un procedimiento administrativo ilegal para conceder ayudas sociolaborales y también se había asignado tribunal para el juicio. Sin embargo, el trámite se convirtió en recordatorio de la situación procesal de los expresidentes de la Junta en plena precampaña de las primarias socialistas.

«Hay algo evidente, ni Manolo Chaves ni Pepe Griñán se han enriquecido y no hay financiación ilegal del PSOE. Por eso este tipo de casualidades de que cada vez que el PP está con el agua al cuello, se saquen los ERE, eso ya canta demasiado», manifestó Susana Díaz en un tono crítico inusual en relación al ‘caso ERE’. Hasta ahora casi siempre eludía pronunciarse cuando se le preguntaba afirmando su respeto a la Justicia y eran otros dirigentes socialistas los que lamentaban las coincidencias con situaciones políticas. Siempre, eso sí, ha defendido la honestidad de Chaves y Griñán y ha confiado en que al final del proceso se demuestre su inocencia.

Estas declaraciones fueron precedidas de otras también muy críticas contra el ministerio que dirige Juan Ignacio Zoido, quien siendo concejal en el Ayuntamiento de Sevilla presentó en 2009 una denuncia ante la jueza Mercedes Alaya sobre sobornos en Mercasevilla que dio pie al ‘caso ERE’. Díaz pidió que el secretario de Estado de Seguridad, el exalcalde del PP de Córdoba José Antonio Nieto y hombre de la confianza de Zoido, debe asumir responsabilidades políticas por haber recibido a una «persona investigada» en su despacho, en alusión a Pablo González, hermano del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, ambos en prisión por el ‘caso Lezo’. Preguntada si la asunción de responsabilidades implica la dimisión, la presidenta andaluza respondió que debe hacerlo si sus «explicaciones son tan débiles» como las que ha dado hasta ahora. «El Ministerio del Interior no puede recibir a personas bajo sospecha judicial. Eso me parece muy grave y no puede echar balones fuera».

Presidente del Parlamento

Díaz fue más allá de señalar a Nieto y exigió al Gobierno del PP que dé explicaciones sobre lo que está ocurriendo en un Ministerio del Interior que está «acostumbrándonos a dar noticias que tienen que ver con todo menos con la seguridad de un país como el nuestro». Díaz lamentó la «confusión» entre las «responsabilidades del interior de un país y las del interior de un partido» que achaca a los responsables del citado ministerio desde que gobierna el PP.

Ya en el desayuno coloquio organizado por Europa Press, Díaz y el presidente del Parlamento, Juan Pablo Durán, se cruzaron elogios. Durán, también secretario provincial del PSOE de Córdoba, reiteró que ha dado su aval a Díaz porque cree que es la persona que necesita el PSOE por su «fuerza y carisma».

El también presidente de la Calre pronunció un discurso de profusa defensa de Europa llamando a la reflexión sobre su futuro y a la aportación de Andalucía al mismo. En el turno de preguntas no estuvo de acuerdo con la supresión de los aforamientos en el Parlamento de Murcia y se mostró partidario de abordar esta cuestión a nivel nacional para no crear agravios y «evitar desigualdades».