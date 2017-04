El Ministerio autoriza a la Junta a gastar 21 millones en políticas de empleo

El consejero de Empleo, José Sánchez Maldonado, salió ayer de la reunión con el ‘número dos’ de la ministra Fátima Báñez con una pequeña victoria, unos 21 millones de euros de los que podrá disponer para políticas activas de empleo, y la promesa de poder negociar los baremos con que se asigna el dinero para estas políticas.

El reparto de fondos para este capítulo, de especial importancia para una comunidad con la segunda más alta tasa de paro del país, es el caballo de batalla de la Junta desde que en la última Conferencia Sectorial, el Ministerio dejó a Andalucía como la única que sufría un recorte en las transferencias. Por ello el consejero solicitó por carta una reunión a la ministra, Fátima Báñez, en la que exponía sus discrepancias con los criterios de reparto y rebatía el argumento principal de Empleo, que en Andalucía no se llevan a cabo cursos de formación, con la idea de que no se podía castigar a la comunidad por una cuestión que no tiene que ver con la gestión, pues se paralizó a causa de la investigación judicial, y que la formación ya se ha reanudado.

Ayer en Madrid, en la entrevista con el secretario de Estado de Empleo, Juan Pablo Riesgo, Sánchez Maldonado comenzó por reclamar el plan especial de empleo que la Junta viene pidiendo sin éxito durante los últimos seis años. Maldonado cree que este plan debe estar dotado con un mínimo de 157 millones de euros. La cifra está calculada en relación conel dinero de que dispusieron Canarias y Extremadura para sus respectivos planes de empleo, en función del número de parados.

Aunque el consejero dijo sentires optimista dado «el ambiente de la reunión», la respuesta del secretario de Estado no parece muy amigable. «El mejor plan de empleo para Andalucía es ejecutar los fondos que le transfiere Gobierno central. Si lo que pide es un plan de empleo de 150 millones, ha tenido siete planes de empleo con todo lo que no ha ejecutado. Lo que tiene que hacer es ejecutar esos fondos y así se revertirán más oportunidades de empleo para los andaluces», difundió Europa Press.

Con todo el consejero se trajo la autorización para ejecutar las partidas destinadas a conveniar con las agencias privadas de colocación, que Andalucía no autoriza, de modo que el sistema público de empleo regional podrá disponer de los 21 millones de euros de este capítulo.

Asimismo, se creará un equipo de trabajo para «buscar soluciones que impidan que Andalucía se vea penalizada en futuros repartos de los fondos para políticas activas de empleo». La Junta discrepa de los baremos aplicados y así lo expuso Sánchez Maldonado en su carta.

El secretario de Estado se comprometió con el consejero a «trabajar» para «poder facilitar que la Junta pueda ejecutar esos fondos de políticas activas de Empleo, pero matizó que «esto no implica que se cambien los criterios de distribución que han acordado entre las comunidades».

Asimismo, el consejero informó al secretario de Estado sobre la reanudación de la Formación Profesional para el Empleo y las características de la inminente convocatoria, adaptada a la nueva ley.