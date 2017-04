Susana Díaz pide la dimisión del secretario de Estado de Seguridad si sus explicaciones "son tan débiles" como hasta ahora

Susana Díaz ha manifestado esta mañana que el secretario de Estado de Seguridad, el exalcalde del PP de Córdoba José Antonio Nieto, debe asumir responsabilidades por haber recibido a una "persona investigada" en su despacho, en alusión a Pablo González, hermano del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, ambos en prisión por el 'caso Lezo'. Preguntada si la asunción de responsabilidades implica la dimisión, la presidenta andaluza ha respondido que debe hacerlo si sus "explicaciones son tan débiles" como las que ha dado hasta ahora. "El Ministerio del Interior no puede recibir a personas bajo sospecha judicial. Eso me parece muy grave y no puede echar balones fuera", ha manifestado.

Díaz ha hecho estas declaraciones antes de presentar al presidente del Parlamento, Juan Pablo Durán, en una charla coloquio en Sevilla organizada por Europa Press. La también candidata a liderar el PSOE ha criticado la "confusión" que en su opinión el Gobierno del PP está trasladando a los ciudadanos mezclando las "responsabilidades del interior de un país y las del interior de un partido" con hechos como los de Nieto.

Díaz también ha respondido sobre la noticia ayer del cierre por la Audiencia de Sevilla de la pieza política de los ERE. Lo ha hecho con un tono crítico inusual hasta ahora en este caso. Ha lamentado que cada vez que sale un caso de corrupción del PP, se saquen los ERE. "Esto ya no es casualidad. Yo en política no creo en las casualidades. Hay algo evidente, ni Manolo Chaves ni Pepe Griñán se han enriquecido y no hay financiación ilegal del PSOE. Por eso este tipo de casualidades de que cada vez que el PP está con el agua al cuello, se saquen los ERE, eso ya canta demasiado".