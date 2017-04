Moreno fuerza un acuerdo en el PP de Sevilla para que solo vaya una lista a su congreso

El presidente del PP andaluz, Juanma Moreno, ha logrado imponer su criterio de que solo acuda una candidatura al congreso provincial de Sevilla. Un acuerdo firmado ayer tarde entre los partidarios de las dos precandidaturas -Juan Bueno y Virginia Pérez- precisa que el ganador de la votación de los militantes será el único aspirante a presidir el partido en el congreso provincial con fecha del 21 de mayo.

El acuerdo fue firmado por la tarde entre partidarios de una y otra candidatura en la sede regional en Sevilla en presencia de la secretaria general del PP-A, Loles López Gabarro. Contiene otra cláusula importante, la de que el ganador y futuro presidente o presidenta deberá elegir a sus número dos o secretario/a general entre la terna ofrecida por el adversario. También deberá consensuar con la otra candidatura los nombres de los diez miembros de su dirección provincial.

La votación de los militantes estaba prevista para esta tarde, si bien el comité organizador del congreso decidió anoche aplazarla a este viernes a petición de la candidatura de Virginia Pérez. La razón esgrimida desde el PP es que dada la «avalancha» de inscritos para la votación, más de ocho mil, no daba tiempo a validar el censo de afiliados y cabía la posibilidad de impugnación. Ambas candidaturas han cruzado acusaciones de amaño del censo o inscripciones sin derecho a ello.

El acuerdo, por tanto, no parece haber cerrado la grave crisis en el PP de Sevilla, iniciada este pasado verano cuando Juan Bueno, presidente provincial, destituyó a Virginia Pérez como coordinadora de su ejecutiva tras entender que le estaba moviendo la silla cara al congreso sevillano. Como trasfondo de esta pelea subyace un enfrentamiento mucho más enconado por el control del PP en Sevilla entre Juan Ignacio Zoido y Javier Arenas, actual ministro del Interior y vicesecretario nacional de Política Autonómica y Local del PP, respectivamente.

En otro tiempo amigos, los dos políticos sevillanos se distanciaron desde que Zoido se convirtió en su sucesor al frente del PP andaluz en 2012 y se alineó con Dolores de Cospedal, rival de Arenas en la dirección nacional. La pugna por Sevilla se entiende a la larga como una continuidad del pulso entre Cospedal y Arenas por el control de Andalucía y tuvo su pico más alto cuando en febrero de 2014 la secretaria general perdió la batalla de la sucesión de Zoido con la designación por Rajoy de Juanma Moreno, defendido por Soraya Sáenz de Santamaría, Jorge Moragas, la entonces mano derecha del presidente, y Arenas.

Zoido ha mostrado en público su respaldo a Juan Bueno, puesto además por él en el cargo de presidente provincial cuando era alcalde de Sevilla y presidente regional del PP-A. Javier Arenas no ha salido a defender en público a Virginia Pérez, pero sí personas de su círculo, como la diputada regional Patricia del Pozo y el edil de Sevilla Beltrán Pérez.

Juanma Moreno ha procurado aparecer al margen de la pelea, aunque algunas fuentes aseguran que no le disgustaría que la próxima presidenta del PP sevillano fuera Virginia Pérez, quien estuvo en su primer comité ejecutivo regional como vicesecretaria general.

Normas del partido

Las normas del partido para las seudo primarias indican que pasan al congreso como candidatos los dos aspirantes con mayor número de votos de los afiliados, salvo que uno de ellos obtenga más del 50% de los sufragios o una diferencia de 15 puntos con el siguiente y el respaldo de la mitad de las circunscripciones. En este caso sería proclamado candidato único al congreso.

Juan Bueno, parlamentario andaluz, ganó en la recogida de avales por casi 15 puntos a Virginia Pérez, diputada provincial,( 2.449 firmas el primero y 1.622 la segunda). Este resultado, no obstante, no le garantiza en la votación de los militantes dejar fuera del duelo final a Virginia Pérez, sino al contrario, parecía que iban a ser los delegados los que tendrían la última palabra en un congreso a cara de perro entre los dos.

Esta perspectiva hizo que Juanma Moreno ordenase a la secretaria general, Loles López, un pacto de no agresión entre ambos para llegar a un congreso de unidad y no dejar el partido hecho trizas en Sevilla. En una tensa reunión la noche del martes, López Gabarro llegó a insinuar la creación de una gestora en Sevilla si ambos no llegaban a un entendimiento.

Este se alcanzó ayer tarde, aunque el contenido del documento no parece contentar a ninguno de los dos contendientes y deja en el aire que la paz llegue al PP de Sevilla tras su congreso provincial. Loles López Gabarro, en un comunicado, agradeció «la generosidad de los precandidatos para lograr la plena unidad del PP de Sevilla, lo que sin duda reforzará el proyecto ganador del PP en Andalucía».