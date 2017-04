Dos detenidos en Sevilla por la violación de una joven cerca del Estadio Olímpico

Dos hombres de nacionalidad rumana han sido detenidos en Sevilla como presuntos responsables de la violación de una joven, cometida el pasado sábado. No se descarta que se practiquen nuevas capturas de implicados en el delito. Los dos hombres detenidos ayer, cuya edad ronda los 30 años, aunque no se ha dado a conocer dónde se produjo su localización, están acusados de la violación de una joven en los alrededores del Estadio Olímpico sevillano, una zona de circunvalación de la ciudad. Según la Policía en la mañana del sábado fue localizada en la zona vagando y en estado de shock una joven de la que no se han ofrecido más datos salvo que nació en 1990.

La chica fue vista deambulando, «casi desmayada», según El Correo de Andalucía, en un descampado próximo a la zona por personal de la empresa municipal de aguas de Sevilla, que ase encontraba trabajando en la zona, en torno a las diez de la mañana. Al ver en estado en que se encontraba, los obreros dieron aviso al 112 y a la Policía.

Los agentes que se trasladaron a la zona llevaron a la mujer al Hospital Virgen del Rocío para ser atendida. Según dijeron fuentes de la Jefatura, esperaron a que se le tomaran muestras de la presunta agresión sexual para identificar a los agresores y tras la atención médica, a que se tranquilizara para entonces interrogarla, dado el estado en que se encontraba. La joven dijo haber sido violada y que en la agresión participaron por dos individuos.

La Policía también ha intervenido un turismo en el que presuntamente se consumó el delito.Fuentes de la Jefatura Provincial de Sevilla de la Policía Nacional indicaron que aún no se han determinado los cargos que se imputaran a los detenidos, además del de violación.