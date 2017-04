La principal víctima del decano de la Universidad de Sevilla recurre porque la dilación benefició al acosador

La defensa de la profesora de la Universidad de Sevilla que fue víctima de abusos sexuales continuados y lesiones psicológicas por parte del exdecano de la Facultad de ciencias de la Educación Santiago Romero, ha presentado recurso contra la sentencia. Romero fue condenado a siete años de cárcel por abusos contra dos profesoras y una becaria, es decir dos años de cárcel por cada uno de los tres delitos de abusos sexuales y un año más por el delito de lesiones cometido sobre la señora G., ahora recurrente. Las defensas de las otras dos víctimas también has presentado recurso, reclamando mayores indemnizaciones, establecidas en la sentencia del Juzgado de lo Penal nº 2, en un total de 110.000 euros a las tres víctimas, 30.000 a dos de ellas y 50.000 a la que sufrió además lesiones psicológicas. El catedrático condenado ha solicitado a su vez la nulidad de las penas.

El expediente de la Universidad a Romero, sin resolver

La Universidad de Sevilla habrá de definir postura sobre los recursos. De momento, se ha adherido a las ‘aclaraciones piadosas’ por las víctimas y está a la espera de la evolución del proceso. Las acusaciones pidieron penas accesoris de alejamiento, sobre las que no se pronunció la sentencia, por lo que reclamaron que se completara y el juez añadió que el condenado no se puede acercar a las víctimas, sus domicilios y trabajos a menos de 300 metros. La Universidad de Sevilla, condenada como responsable civil subsidiaria, comunicó en enero que abría expediente a Santiago Romero y anunció que resolvería con rapidez, aunque aún, a poco más de dos meses de que expire el plazo, no lo ha hecho.