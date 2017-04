Moreno denuncia que la Junta no ejecuta 200 millones en obras hidráulicas agrícolas

El presidente del Partido Popular Andaluz, Juanma Moreno visitó ayer a agricultores de Chipiona (Cádiz), a quienes la Junta reclama el pago de una deuda por obras rurales y censuró que la presidenta de la Junta, Susana Díaz, «ha dejado a los andaluces huérfanos de gestión, huérfanos de gobierno, de iniciativas y de sensibilidad» porque está «más pendiente» de su «ambición personal» que de gobernar. A su juicio, Susana Díaz pone «el pie en el cuello de los agricultores con su afán recaudatorio exigiéndoles después de 30 años un pago de una deuda que llega a más de 10 millones de euros».

Según dijo tras reunirse con los afectados, más de dos mil familias están «atrapadas en una supuesta deuda que no han reclamado hasta ahora».

Pero también aseguró que la Junta de Andalucía ha dejado de invertir casi 200 millones de euros, 154 de los fondos FEADER y 44 de los Presupuestos Generales del Estado en in fraestructuras hidráulicas agrícolas, que atribuyó a que es «fruto de tener una presidenta de la Junta que no dedica tiempo a la gestión, es que sólo viene estar tarde a la provincia de Cádiz a dar un mitin político de cara a las primarias del PSOE, no a reunirse con los agricultores».

Díaz pronunció ayer en Jerez de la Frontera un mitin de su campaña de primarias y el líder de los populares andaluces agregó que «no es lógico que la presidenta visite provincias para hacer mítines y no tenga 20 minutos y para reunirse con las 2.000 familias afectadas» aunque ha añadido que «esta situación la vivimos todos los andaluces desde hace dos años».

Juanma Moreno anunció que el Partido Popular va a pedir la comparecencia de la consejera de Agricultura, Carmen Ortiz para que de explicaciones sobre el tema en el Parlamento.